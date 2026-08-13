Semperit Holding: Profitables Wachstum im 1. Halbjahr 2026
Semperit überrascht mit starken Halbjahreszahlen: Umsatzplus, deutlich höheres EBITDA und ein klarer Ergebnissprung markieren eine spürbare Trendwende.
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- Semperit steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 11,1 % auf 355,9 Mio. EUR.
- Das EBITDA wurde auf 66,6 Mio. EUR mehr als verdoppelt; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,6 % auf 18,7 %.
- Das Ergebnis nach Steuern drehte von minus 11,2 Mio. EUR auf plus 28,6 Mio. EUR; das Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 EUR.
- Beide Divisionen entwickelten sich deutlich besser: SIA erhöhte das EBITDA um 72,7 % auf 41,9 Mio. EUR, SEA mehr als verdoppelte es auf 32,4 Mio. EUR.
- Der Free Cashflow wurde auf 30,4 Mio. EUR mehr als verdoppelt; zugleich stieg die Eigenkapitalquote auf 49,5 % und sank die Nettofinanzverschuldung auf 79,9 Mio. EUR.
- Semperit hob die Prognose für das operative EBITDA 2026 von rund 95 Mio. EUR auf rund 100 Mio. EUR an, erwartet im zweiten Halbjahr jedoch Belastungen durch höhere Rohstoffkosten und geopolitische Unsicherheiten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
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19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,025EUR das entspricht einem Plus von +0,67 % seit der Veröffentlichung.
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