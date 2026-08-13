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    E.ON übertrifft Erwartungen – warum die Aktie trotzdem nachgibt

    E.ON übertrifft Erwartungen – warum die Aktie trotzdem nachgibt
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    **E.ON bestätigt Jahresziele trotz verhaltener Investitionsentwicklung**

    E.ON hat im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen und seine Jahresprognose bestätigt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Damit lag der Energiekonzern knapp über der Konsensschätzung von 5,39 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss erhöhte sich um fünf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro und übertraf die durchschnittlichen Markterwartungen deutlicher.

    Trotz der soliden Zahlen reagierte die Börse zunächst zurückhaltend. Die E.ON-Aktie gab am Mittwochvormittag rund 0,8 Prozent nach und notierte zuletzt bei 19,02 Euro. Damit lag sie weiterhin in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 20,30 Euro. Die Deutsche Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,50 Euro. Jefferies beließ die Einstufung ebenfalls auf „Buy“, setzte das Kursziel jedoch bei 22,70 Euro an. Für 2026 wird eine Dividendenrendite von rund 3,1 Prozent erwartet.

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    Belastet wird die Perspektive durch die Entwicklung der Investitionen. E.ON investierte in den ersten sechs Monaten insgesamt drei Milliarden Euro – rund sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern führt dies vor allem auf witterungsbedingte Verzögerungen zu Jahresbeginn zurück. Die ausgefallenen Projekte sollen im weiteren Jahresverlauf nachgeholt werden. Für das Gesamtjahr hält E.ON an seinem Investitionsziel von rund 8,7 Milliarden Euro fest.

    Der größte Teil der Mittel floss in das Netzgeschäft. Im Bereich Energy Networks sanken die Investitionen zwar auf 2,3 Milliarden Euro, dennoch blieb das bereinigte EBITDA mit mehr als 3,8 Milliarden Euro stabil. In Deutschland schloss E.ON mehr als 130.000 neue Kunden an und integrierte zusätzliche erneuerbare Erzeugungskapazitäten von über fünf Gigawatt. Das entspricht nach Unternehmensangaben ungefähr der Leistung von 1.000 Windkraftanlagen.

    Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Energielösungen für Industrie, Städte und Kommunen. Das bereinigte EBITDA von Energy Infrastructure Solutions stieg um 19 Prozent auf rund 390 Millionen Euro. Im Energievertrieb ging das Ergebnis dagegen leicht auf 1,2 Milliarden Euro zurück. Gründe waren unter anderem strukturelle Effekte in Deutschland und auslaufende Altverträge in Großbritannien.

    Für 2026 erwartet E.ON weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro sowie einen bereinigten Konzerngewinn von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Bis 2030 soll das EBITDA auf 13 Milliarden Euro steigen.



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    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 18,45EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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