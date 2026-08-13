TUI trotzt Iran-Krieg: Jahresziele bestätigt, Airline-Geschäft schwächelt

Belastet wurde das Quartal insbesondere durch die Folgen des Iran-Kriegs. Allein daraus resultierten im Kreuzfahrtgeschäft Einmaleffekte von rund 20 Millionen Euro. Insgesamt wirkten sich Sonderfaktoren im bisherigen Geschäftsjahr mit 81 Millionen Euro aus. Bereinigt um diese Effekte wäre das EBIT in den ersten neun Monaten um rund 40 Millionen Euro zu konstanten Wechselkursen gestiegen. Tatsächlich erreichte TUI in diesem Zeitraum ein bereinigtes EBIT von 123 Millionen Euro, nach 165 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Reisekonzern TUI zeigt sich trotz geopolitischer Unsicherheiten, kurzfristiger Buchungen und erheblicher Einmaleffekte robust. Im dritten Geschäftsquartal 2026 erzielte das Unternehmen ein bereinigtes EBIT von 233,8 Millionen Euro. Auf Basis konstanter Wechselkurse lag das Ergebnis bei 234,6 Millionen Euro. Damit blieb TUI zwar deutlich hinter dem Rekordwert des Vorjahres von 320,6 Millionen Euro zurück, erfüllte jedoch nach Unternehmensangaben die Erwartungen.

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Der Konzernumsatz sank im dritten Quartal um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Die Zahl der Kunden ging um drei Prozent auf 9,9 Millionen zurück. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre 82 Millionen Euro, weniger als die Hälfte des Vorjahreswerts. Die Nettoverschuldung einschließlich Leasingverbindlichkeiten erhöhte sich zum 30. Juni auf 2,3 Milliarden Euro, vor allem wegen geringerer Kundenvorauszahlungen infolge des kurzfristigeren Buchungsverhaltens.

Die einzelnen Geschäftsbereiche entwickelten sich unterschiedlich. Hotels und Resorts erwirtschafteten ein bereinigtes EBIT von 122,7 Millionen Euro. Höhere Durchschnittsraten stützten das Geschäft, während die Auslastung wegen geopolitischer Belastungen und der Anlaufphase neuer Häuser zurückging. Die Kreuzfahrten blieben trotz der Iran-bedingten Beeinträchtigungen stark und erzielten 132,4 Millionen Euro. TUI Musement verbesserte das Ergebnis dank eines wachsenden B2B-Geschäfts und höherer Effizienz auf 22,7 Millionen Euro.

Dagegen rutschte das Segment Märkte und Airline mit einem bereinigten EBIT von minus 17,4 Millionen Euro in die Verlustzone. Schwächere Nachfrage, höhere Treibstoffkosten und zusätzlicher Wettbewerb belasteten das Ergebnis. TUI steuert mit reduziertem Kapazitätsrisiko, striktem Yield-Management und digitalen Vertriebskanälen gegen. Der Anteil der App-Verkäufe am Umsatz stieg um 20 Prozent auf 12,9 Prozent.

Für den Sommer liegt der gebuchte Umsatz noch sechs Prozent unter Vorjahr. In den vergangenen vier Wochen stieg er jedoch um sieben Prozent. TUI bestätigt daher die EBIT-Prognose von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro, verzichtet aber weiterhin auf eine Umsatzprognose.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 7,271EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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