VINCORION steigert Umsatz und Ergebnis – starke Entwicklung
VINCORION setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang legen kräftig zu, während die Jahresprognose bestätigt und präzisiert wird.
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- **Umsatz deutlich gesteigert:** Der Konzernumsatz wuchs im ersten Halbjahr 2026 um 42,4 % auf **150,2 Mio. Euro** (H1 2025: 105,5 Mio. Euro).
- **Ergebnis verbessert:** Das bereinigte EBIT stieg um 32,8 % auf **28,4 Mio. Euro**; die bereinigte EBIT-Marge lag bei **18,9 %**.
- **Auftragseingang stark erhöht:** Der Auftragseingang erreichte **330,2 Mio. Euro** und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 72,7 Mio. Euro; der Auftragsbestand beträgt weiterhin rund **1,2 Mrd. Euro**.
- **Wachstumstreiber Vehicle Systems und Power Systems:** Vehicle Systems steigerte den Umsatz um 72,0 % auf 72,6 Mio. Euro, Power Systems um 41,1 % auf 46,2 Mio. Euro. Aviation lag mit 33,2 Mio. Euro leicht über dem Vorjahr.
- **Cashflow mit positiver Entwicklung:** Im zweiten Quartal erzielte VINCORION einen positiven Free Cashflow von **1,1 Mio. Euro**; im ersten Halbjahr blieb dieser insgesamt bei **-6,1 Mio. Euro**.
- **Jahresprognose bestätigt und präzisiert:** Für 2026 erwartet das Unternehmen den Konzernumsatz am **oberen Ende der Prognosebandbreite von 280 bis 320 Mio. Euro**; die erwartete bereinigte EBIT-Marge liegt weiterhin bei 18 bis 19 %.
Der nächste wichtige Termin, H1 2026 Zwischenbericht, bei VINCORION ist am 13.08.2026.
Der Kurs von VINCORION lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,873EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,83 % im
Plus.
20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,775EUR das entspricht einem Minus von -0,49 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
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