🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bilfinger unter Druck: Geopolitik bremst Aufträge und Margenhoffnung

    Bilfinger unter Druck: Geopolitik bremst Aufträge und Margenhoffnung
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    **Bilfinger spürt geopolitische Unsicherheit – Marge am unteren Ende der Prognose**

    Der Industriedienstleister Bilfinger hat im zweiten Quartal die Folgen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der daraus resultierenden Investitionszurückhaltung seiner Kunden zu spüren bekommen. Zwar konnte der Mannheimer Konzern Umsatz und Gewinn steigern, beim Auftragseingang zeigte sich jedoch eine deutliche Abschwächung. Für das Gesamtjahr bestätigte Bilfinger die Ziele für Umsatz und freien Barmittelzufluss, stellte sich bei der operativen Profitabilität aber auf das untere Ende der bisherigen Prognosespanne ein.

    „Unser Marktumfeld war im zweiten Quartal von geopolitischer Unsicherheit geprägt“, erklärte Vorstandschef Thomas Schulz. Vor allem im Mittleren Osten habe der anhaltende Konflikt die Geschäftstätigkeit unmittelbar belastet. In Europa hielten sich Unternehmen zudem wegen der gestiegenen Energiepreise mit Investitionen zurück. Für die zweite Jahreshälfte rechnet das Management dennoch mit einer Belebung der Nachfrage.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bilfinger SE!
    Long
    76,18€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 13,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    84,98€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 13,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Im Zeitraum von April bis Juni erhöhte Bilfinger den Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) stieg um vier Prozent auf 77 Millionen Euro. Dazu trugen auch Einsparungen im Rahmen des laufenden Sparkurses bei. Die Ebita-Marge sank allerdings von 5,5 auf 5,3 Prozent. Damit lag Bilfinger insgesamt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen.

    Weniger erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang: Er fiel um 16 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich verbesserte sich der Konzerngewinn dank einer günstigeren Steuerquote dennoch um 14 Prozent auf 54 Millionen Euro.

    Für 2026 rechnet Bilfinger weiterhin mit einem Umsatz zwischen rund 5,4 und 5,9 Milliarden Euro. Die operative Marge soll ursprünglich zwischen 5,8 und 6,2 Prozent liegen. Nach dem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr erwartet der Vorstand nun allerdings, lediglich das untere Ende dieser Spanne zu erreichen.

    An der Börse sorgte die vorsichtigere Margeneinschätzung für Enttäuschung. Die Bilfinger-Aktie verlor zeitweise rund neun Prozent und fiel auf den niedrigsten Stand seit Juni 2025. Zuletzt begrenzte sie den Abschlag auf etwa sechs Prozent. UBS bestätigte unterdessen ihre Einstufung mit einem Kursziel von 107 Euro.

    Bilfinger setzt langfristig auf Wachstum durch eigene Expansion und Zukäufe. Bis 2030 strebt der Konzern ein jährliches Umsatzplus von acht bis zehn Prozent sowie eine Ebita-Marge von acht bis neun Prozent an. Chancen sieht das Unternehmen unter anderem im Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur und der Wiederinbetriebnahme von Produktionsanlagen im Nahen Osten.



    Bilfinger

    +0,23 %
    -7,15 %
    -7,97 %
    -22,29 %
    -21,99 %
    +144,78 %
    +140,12 %
    +135,10 %
    +62,70 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900
    Bilfinger direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 76,43EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bilfinger unter Druck: Geopolitik bremst Aufträge und Margenhoffnung **Bilfinger spürt geopolitische Unsicherheit – Marge am unteren Ende der Prognose** Der Industriedienstleister Bilfinger hat im zweiten Quartal die Folgen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der daraus resultierenden …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     