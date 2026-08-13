Bilfinger unter Druck: Geopolitik bremst Aufträge und Margenhoffnung

„Unser Marktumfeld war im zweiten Quartal von geopolitischer Unsicherheit geprägt“, erklärte Vorstandschef Thomas Schulz. Vor allem im Mittleren Osten habe der anhaltende Konflikt die Geschäftstätigkeit unmittelbar belastet. In Europa hielten sich Unternehmen zudem wegen der gestiegenen Energiepreise mit Investitionen zurück. Für die zweite Jahreshälfte rechnet das Management dennoch mit einer Belebung der Nachfrage.

Der Industriedienstleister Bilfinger hat im zweiten Quartal die Folgen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der daraus resultierenden Investitionszurückhaltung seiner Kunden zu spüren bekommen. Zwar konnte der Mannheimer Konzern Umsatz und Gewinn steigern, beim Auftragseingang zeigte sich jedoch eine deutliche Abschwächung. Für das Gesamtjahr bestätigte Bilfinger die Ziele für Umsatz und freien Barmittelzufluss, stellte sich bei der operativen Profitabilität aber auf das untere Ende der bisherigen Prognosespanne ein.

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Im Zeitraum von April bis Juni erhöhte Bilfinger den Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) stieg um vier Prozent auf 77 Millionen Euro. Dazu trugen auch Einsparungen im Rahmen des laufenden Sparkurses bei. Die Ebita-Marge sank allerdings von 5,5 auf 5,3 Prozent. Damit lag Bilfinger insgesamt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen.

Weniger erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang: Er fiel um 16 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich verbesserte sich der Konzerngewinn dank einer günstigeren Steuerquote dennoch um 14 Prozent auf 54 Millionen Euro.

Für 2026 rechnet Bilfinger weiterhin mit einem Umsatz zwischen rund 5,4 und 5,9 Milliarden Euro. Die operative Marge soll ursprünglich zwischen 5,8 und 6,2 Prozent liegen. Nach dem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr erwartet der Vorstand nun allerdings, lediglich das untere Ende dieser Spanne zu erreichen.

An der Börse sorgte die vorsichtigere Margeneinschätzung für Enttäuschung. Die Bilfinger-Aktie verlor zeitweise rund neun Prozent und fiel auf den niedrigsten Stand seit Juni 2025. Zuletzt begrenzte sie den Abschlag auf etwa sechs Prozent. UBS bestätigte unterdessen ihre Einstufung mit einem Kursziel von 107 Euro.

Bilfinger setzt langfristig auf Wachstum durch eigene Expansion und Zukäufe. Bis 2030 strebt der Konzern ein jährliches Umsatzplus von acht bis zehn Prozent sowie eine Ebita-Marge von acht bis neun Prozent an. Chancen sieht das Unternehmen unter anderem im Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur und der Wiederinbetriebnahme von Produktionsanlagen im Nahen Osten.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 76,43EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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