Cisco übertrifft Erwartungen – doch beim KI-Ausblick kippt die Stimmung

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres stieg Ciscos Umsatz um 18 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit 16,8 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn erhöhte sich um rund 50 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,22 Dollar und damit ebenfalls über der Prognose von 1,17 Dollar.

Der US-Netzwerkausrüster Cisco hat im vergangenen Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Dennoch reagierten Anleger enttäuscht: Die Aktie, die im nachbörslichen Handel zunächst um mehr als acht Prozent zulegte, gab anschließend zeitweise rund vier bis sechs Prozent nach. Der Grund liegt weniger in den aktuellen Zahlen als in den Erwartungen an das künftige KI-Geschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch der Ausblick auf das laufende erste Quartal fiel überraschend stark aus. Cisco erwartet einen Umsatz zwischen 18,0 und 18,2 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet der Konzern mit 1,32 bis 1,34 Dollar. Beide Prognosen liegen über den Erwartungen des Marktes. Die Zahlen unterstreichen die anhaltende Dynamik im klassischen Netzwerkgeschäft, das weiterhin den größten Teil der Erlöse ausmacht.

Cisco spricht von einem beginnenden „Superzyklus“ bei Netzwerkausrüstung. Besonders optimistisch zeigt sich das Unternehmen beim Aufbau von KI-Infrastruktur für sogenannte Hyperscaler – große Cloud-Anbieter mit weltweit verteilten Rechenzentren. Im vergangenen Geschäftsjahr sammelte Cisco nach eigenen Angaben KI-Aufträge im Umfang von 9,3 Milliarden Dollar ein. Allein im jüngsten Quartal kamen Bestellungen über vier Milliarden Dollar hinzu.

Die Euphorie wurde jedoch durch den mittelfristigen Ausblick gebremst. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Cisco lediglich 7,5 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Rechenzentren in Aussicht. Das entspricht ungefähr zehn Prozent des erwarteten Konzernumsatzes von 72,2 bis 73,4 Milliarden Dollar. Viele Anleger hatten angesichts der hohen Auftragseingänge mit einer deutlich höheren Prognose gerechnet.

UBS-Analyst David Vogt bezeichnete die Zielmarke als „sehr, sehr konservativ“. Konzernchef Chuck Robbins verteidigte sie dagegen als vorsichtig und realistisch. Zwischen Auftragseingang und Umsatzverbuchung lägen häufig mehrere Jahre. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Cisco rund vier Milliarden Dollar mit KI, obwohl die entsprechenden Aufträge bereits mehr als neun Milliarden Dollar erreicht hatten.

Damit zeigt sich: Für den Markt zählt inzwischen nicht mehr allein die Stärke des Kerngeschäfts. Entscheidend ist, wie schnell Cisco seinen wachsenden KI-Auftragsbestand in tatsächliche Umsätze umwandeln kann.

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 123,9USD auf Nasdaq (13. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.