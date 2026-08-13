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    ATOSS Software: Obereder-Familie bündelt jetzt 25,08 Prozent

    ATOSS Software: Obereder-Familie bündelt jetzt 25,08 Prozent
    Foto: ATOSS Software AG

    **Obereder-Familie bündelt 25,08 Prozent der Stimmrechte an ATOSS Software**

    Bei der ATOSS Software SE zeichnet sich eine stärkere Bündelung der Stimmrechte im Umfeld der Familie Obereder ab. Wie aus mehreren am 11. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, entfallen dem Kreis insgesamt 3.989.210 Stimmrechte an dem Münchner Softwareanbieter. Das entspricht 25,08 Prozent des Grundkapitals beziehungsweise der insgesamt 15.906.272 Stimmrechte.

    Als Aktionär mit mindestens drei Prozent wird in den Mitteilungen jeweils die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG genannt. Die Stimmrechte werden den meldepflichtigen Personen im Zusammenhang mit einem „acting in concert“, also einem abgestimmten Verhalten, zugerechnet. Die Veröffentlichungen beziehen sich auf eine Schwellenberührung am 10. August 2026.

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    Für Andreas F. J. Obereder bedeutet dies einen Anstieg des gemeldeten Stimmrechtsanteils von zuvor 23,9 auf nun 25,08 Prozent. Die Stimmrechte werden dabei vollständig über die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG zugerechnet. In der aufgeführten Beteiligungskette erscheinen außerdem die AOB Invest GmbH sowie Andreas F. J. Obereder.

    Auch Valerie Obereder, Nicola-Sophie Obereder und Ursula Obereder weisen jeweils einen Gesamtstimmrechtsanteil von 25,08 Prozent aus. Bei Valerie Obereder werden sämtliche 3.989.210 Stimmrechte zugerechnet. Nicola-Sophie Obereder hält laut Mitteilung 55.344 Stimmrechte direkt, entsprechend 0,35 Prozent; weitere 3.933.866 Stimmrechte beziehungsweise 24,73 Prozent werden ihr zugerechnet. Ursula Obereder verfügt direkt über 55.452 Stimmrechte, ebenfalls 0,35 Prozent, während ihr 3.933.758 Stimmrechte oder 24,73 Prozent zugerechnet werden.

    Die einzelnen Meldungen wurden zwischen 10:06 Uhr und 10:16 Uhr über den EQS-News-Service verbreitet. Als Grund werden neben der Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte sowohl der Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien oder Instrumenten als auch das abgestimmte Vorgehen angegeben. Aus den vorliegenden Angaben lässt sich jedoch nicht eindeutig ableiten, dass der Anstieg ausschließlich auf Käufe am Markt zurückgeht.

    Bemerkenswert ist zudem, dass keine meldepflichtigen Finanzinstrumente ausgewiesen werden. Die gesamte Position beruht demnach auf Aktien mit Stimmrechten; Instrumente im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes werden mit null Prozent angegeben. Die Mitteilungen liefern damit vor allem Transparenz über die Stimmrechtsverhältnisse und die gemeinsame Einflussposition des Obereder-Umfelds bei ATOSS. Angaben zu strategischen Absichten oder geplanten weiteren Veränderungen der Beteiligung enthält die Veröffentlichung nicht.



    ATOSS Software

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    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 92,60EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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