KI-Aktien schwanken stark: Wo Anleger im August Chancen finden

Der VanEck Semiconductor ETF verlor im Juli zeitweise rund 25 Prozent. Angesichts der vorausgegangenen Kursrally relativiert sich der Rückgang zwar, dennoch zeigt er das erhöhte Risiko des Sektors. Zusätzliche Schwankungen entstehen durch stark gehebelte und risikofreudige Marktteilnehmer, insbesondere in Südkorea. Der iShares MSCI Korea ETF wird maßgeblich von Samsung Electronics und SK Hynix geprägt, die zusammen rund 42 Prozent des Fonds ausmachen. Ihre fundamentale Stärke ist unbestritten, ihre Kursbewegungen wirken sich jedoch unmittelbar auf den gesamten koreanischen Aktienmarkt aus.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich im August zweigeteilt. Während der breite MSCI World vergleichsweise ruhig tendiert, bleiben Halbleiter- und Datencenter-Aktien ausgesprochen volatil. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie nachhaltig die hohen Investitionen der Hyperscaler in künstliche Intelligenz sind – und ob Chiphersteller sowie Anbieter von Infrastruktur langfristig im gleichen Ausmaß profitieren können.

Beim globalen Aktienmarkt steigen die Bewertungen erneut in Richtung historischer Höchststände. Bislang wurden diese Niveaus häufig durch steigende Unternehmensgewinne gerechtfertigt. Anleger müssen jedoch berücksichtigen, dass hohe Bewertungen den Spielraum für Enttäuschungen verringern.

Die laufende Berichtssaison liefert ein gemischtes Bild. Infineon und Vertiv gerieten nach ihren Quartalszahlen zunächst unter Druck und verloren sieben beziehungsweise 17 Prozent. Seit den ursprünglichen Analysen liegen beide Aktien dennoch deutlich im Plus. Auch Alphabet zählt weiterhin zu den erfolgreichen Technologiewerten. Amazon und Microsoft überraschten mit Tagesgewinnen von mehr als 15 Prozent. Booking Holdings legte seit einer Analyse im Frühjahr um 26 Prozent zu, während der schwedische Industriekonzern Atlas Copco binnen eines Jahres 44 Prozent gewann. Nestlé verdeutlicht dagegen, dass auch bei ausgewählten Qualitätsaktien zwischenzeitliche Rückschläge unvermeidbar sind.

Eine vollständige Liste der 30 kaufenswerten Aktien basiert laut Anbieter auf den Kauflimits einer großen Anlegergemeinschaft und ist nur im Premiumangebot verfügbar. Konkrete Kaufentscheidungen sollten daher nicht allein aus Rankings oder vergangenen Kursgewinnen abgeleitet werden.

Auch die Fondsbranche bleibt in Bewegung. Der GANÉ Value Event Fund erhöhte seine Quartalsausschüttung um 22 Prozent und erreicht für bestimmte Tranchen nun eine Zielausschüttung von vier Prozent pro Jahr. Seit Auflage erzielte der Mischfonds laut Unternehmensangaben sieben Prozent jährlich bei zehn Prozent Volatilität.

LIQID meldet derweil für seinen Private-Equity-Fonds NXT eine Nettorendite von 15,7 Prozent seit Mitte 2024. Das Portfolio umfasst mehr als 90 Beteiligungen. Der BVI registrierte im zweiten Quartal geringere Mittelzuflüsse, aber weiterhin eine hohe Nachfrage nach Aktienfonds.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 63.850USD auf CryptoCompare Index (13. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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