Kontron: Ennoconn vor Vollzug – Beteiligung steigt auf 48,36 Prozent

Ennoconn hatte das Pflichtangebot vorgelegt, nachdem die Beteiligung an Kontron die Schwelle von 30 Prozent überschritten hatte. Die Angebotsfrist endete am 27. Juli. Der Kontron-Vorstand hatte den Aktionären empfohlen, das Angebot nicht anzunehmen. Eine wesentliche Verschiebung der Beteiligungsverhältnisse habe sich dennoch nicht ergeben, teilte Kontron mit.

Der österreichische IoT-Technologiekonzern Kontron kann den Einstieg der taiwanischen Ennoconn Corporation, einer Tochter des Foxconn-Konzerns, in Kürze abschließen. Nach Unternehmensangaben sind sämtliche Bedingungen des Pflichtangebots erfüllt. Auch die erforderliche investitionskontrollrechtliche Freigabe in Deutschland liegt vor. Ennoconn zufolge soll das sogenannte Settlement, also die Abwicklung des Angebots, am 20. August 2026 erfolgen.

Vor dem Vollzug hält Ennoconn den aktuellen Stimmrechtsmeldungen zufolge insgesamt 48,36 Prozent an Kontron. Davon entfallen 28,84 Prozent auf unmittelbar oder mittelbar gehaltene Aktien. Weitere 19,53 Prozent werden über Finanzinstrumente beziehungsweise im Rahmen des Angebots eingereichte Aktien ausgewiesen. Damit nähert sich Ennoconn zwar der Hälfte des Kapitals, erreicht aber auch nach der Abwicklung keine Mehrheit der Stimmrechte.

Eine am Montag veröffentlichte Beteiligungsmeldung korrigiert zugleich eine frühere Mitteilung vom 30. Juli. Aufgrund eines Fehlers bei der Zahlstelle waren damals 179.027 zum Verkauf eingereichte Kontron-Aktien nicht berücksichtigt worden. Die nun gemeldete Gesamtposition liegt geringfügig über dem zuvor ausgewiesenen Anteil von 48,08 Prozent.

Kontron betont, weiterhin eigenständig zu bleiben. Das bestehende Management soll unverändert den eingeschlagenen Kurs fortsetzen. Im Mittelpunkt stehen die technologische Weiterentwicklung sowie der Ausbau des Geschäfts mit Software und Solutions. Ennoconn plane keinen weiteren Ausbau der Beteiligung, erklärte das Unternehmen. Damit deutet derzeit wenig auf eine vollständige Übernahme oder einen Beherrschungswechsel hin.

Gleichzeitig wollen Kontron und Ennoconn ihre operative Zusammenarbeit vertiefen. Insbesondere die Kooperation mit Foxconn und dessen Tochtergesellschaft soll ausgebaut werden. Mittelfristig erwartet Kontron daraus Synergien von rund 40 Millionen Euro. Diese sollen vor allem aus einer engeren technologischen und vertrieblichen Zusammenarbeit entstehen. Konkrete Angaben zum Zeitplan oder zur Aufteilung der erwarteten Effekte machte das Unternehmen nicht.

Kontron ist seit mehr als 20 Jahren auf intelligente IoT-Lösungen spezialisiert und beliefert unter anderem Industrie, Transport, Kommunikation, Medizin und Energie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern und ist im SDAX sowie im TecDAX gelistet. Mit dem bevorstehenden Settlement wird Ennoconn zum maßgeblichen Einzelaktionär, ohne jedoch die Kontrolle über Kontron zu übernehmen.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 21,78EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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