Voltatron: Geschäftsvolumen wächst kräftig – investiert in Wachstum
Trotz hoher Zukunftsinvestitionen setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort: Umsatz und Profitabilität steigen deutlich, zentrale Ziele für 2026 bleiben bestätigt.
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- Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen im ersten Halbjahr 2026 um rund 166 % auf 24,6 Mio. € gestiegen (Vorjahr: 9,2 Mio. €).
- EBITDA auf 2,4 Mio. € verbessert; EBITDA-Marge 9,9 %. Bereinigt um den positiven Einmaleffekt aus der KOMITEC-Erstkonsolidierung lag die Marge bei 5,6 %.
- Das bereinigte EBT betrug -0,2 Mio. €, entsprechend einer bereinigten EBT-Marge von -0,9 %. Belastend wirkten unter anderem Investitionen in Internationalisierung, Lieferketten, M&A und neue Geschäftsbereiche.
- Die Übernahme der KOMITEC electronics GmbH wurde erfolgreich integriert; ein Teil des Kaufpreises wurde durch die Ausgabe neuer Aktien finanziert.
- Voltatron erhielt über VEMCOM einen Auftrag mit einem jährlichen Volumen von über 10 Mio. € und einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren; die wesentlichen Umsätze werden ab 2027 erwartet.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: 47–51 Mio. € Umsatz, 37–44 % operative Rohertragsmarge, 7–10 % EBITDA-Marge und 3–4 % bereinigte EBT-Marge.
Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2026 - 1. Halbjahr, bei Voltatron ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,92 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,0275EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
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