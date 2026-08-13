Mega-Woche für Anleger: Diese Termine bewegen die Märkte bis 26. August

Auf Konjunkturseite richtet sich die Aufmerksamkeit an diesem Tag auf die erste BIP-Schätzung Großbritanniens für das zweite Quartal, die britische Industrieproduktion sowie die Industrieproduktion der Eurozone. In den USA werden die Erzeugerpreise und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Zudem entscheidet die norwegische Zentralbank über ihren Leitzins.

Die kommenden Handelstage stehen ganz im Zeichen der Berichtssaison, wichtiger Inflations- und Konjunkturdaten sowie geldpolitischer Signale. Besonders dicht ist der Kalender am Donnerstag, 13. August. Zahlreiche deutsche Unternehmen legen ihre Quartals- oder Halbjahreszahlen vor. Im Fokus stehen unter anderem Ströer, Grenke, HelloFresh, RWE, Thyssenkrupp, SMA Solar, Evotec, Sixt, Hapag-Lloyd und die Deutsche Pfandbriefbank. Auch der Logistikkonzern A.P. Moller-Maersk und der Zahlungsdienstleister Adyen berichten. Die Zahlen dürften Aufschluss über die Investitionsbereitschaft, die Entwicklung der industriellen Nachfrage und die Lage im internationalen Handel geben.

Am Freitag folgen weitere Unternehmensberichte, darunter von Talanx, SFC Energy, Nagarro und Aviva. Für die Märkte besonders relevant sind die US-Einzelhandelsumsätze, das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan sowie die zweite BIP-Schätzung der Eurozone.

In der Folgewoche liefern China und Japan wichtige Signale zur asiatischen Wirtschaft. Am Montag, 17. August, werden unter anderem chinesische Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion veröffentlicht. Japan legt seine erste BIP-Schätzung für das zweite Quartal vor. Am Dienstag stehen in den USA Arbeitsmarkt-, Bau- und Industriedaten auf der Agenda. Der Einzelhandelsriese Home Depotot berichtet über das zweite Quartal.

Der Mittwoch, 19. August, bringt endgültige Inflationsdaten für die Eurozone sowie das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Anleger werden daraus Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Federal Reserve ableiten. Am Donnerstag folgen unter anderem Zahlen von Walmart, CTS Eventim und Deere & Co. sowie der Philadelphia-Fed-Index.

Ein zentraler Konjunkturtag ist Freitag, der 21. August. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Eurozone und die USA geben einen frühen Hinweis auf die wirtschaftliche Dynamik im August.

Zum Abschluss stehen am 25. August das deutsche BIP, der private Konsum und der Ifo-Geschäftsklimaindex im Mittelpunkt. Zudem äußert sich Volkswagen-Chef Oliver Blume auf einer Betriebsversammlung zu weiteren Sparmaßnahmen. Am 26. August folgen unter anderem die Quartalszahlen von Nvidia, Salesforce und HP. Gleichzeitig werden in den USA Einkommen, Konsum, Auftragseingänge langlebiger Güter und die zweite BIP-Schätzung veröffentlicht.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 649,2PKT auf Ariva Indikation (12. August 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.