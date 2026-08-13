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    Energiekontor schreibt Verlust im ersten Halbjahr - Jahresziele aber bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiekontor macht 5,3 Millionen Euro Verlust
    • Vorjahr brachte noch 24 Millionen Euro Gewinn
    • Jahresziel von 40 bis 60 Millionen Euro bestätigt
    Energiekontor schreibt Verlust im ersten Halbjahr - Jahresziele aber bestätigt
    Foto: Energiekontor AG

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Nach Steuern stand ein Verlust von 5,3 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Ein Jahr zuvor hatte Energiekontor gut 24 Millionen Euro Gewinn gemacht. Zugleich hieß es von den Bremern, dass das Ergebnis des ersten Halbjahres aufgrund des projektorientierten Geschäftsmodells noch nicht repräsentativ für das erwartete Gesamtjahresergebnis sei.

    Das Management bestätigte das Jahresziel, vor Steuern zwischen 40 bis 60 Millionen Euro Gewinn zu machen. Per Ende Juni stand hier ein Verlust von 4,7 Millionen Euro. Für die Zielerreichung setzt Energiekontor insbesondere auf Projektverkäufen in Großbritannien und die Inbetriebnahme bereits im Vorjahr veräußerter deutscher Windparks. Beides solle nach aktuellem Planungsstand im zweiten Halbjahr realisiert werden./lew/mis

    Energiekontor

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    ISIN:DE0005313506WKN:531350
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 34,65 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 464,09 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +121,56 %/+130,54 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung Energiekontors im Spannungsfeld politischer und regulatorischer Risiken. Diskutiert werden mögliche steigende Strompreise und punktuelle PPA-Verträge als positive Faktoren, zugleich aber ein fehlender politischer Rückenwind im Heimatmarkt. Energiekontor wird als vergleichsweise gut aufgestellt gegenüber PNE und ABO gesehen; außerdem werden externe Belastungen, Managementrisiken und ein Einstandskurs von 34,88 Euro thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

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    dpa-AFX
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