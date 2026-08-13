BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 17,00 auf 13,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. "Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden" - so titelte Sebastian Bray über seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse des Spezialchemiekonzerns. Die Markterwartungen bezüglich einer Gewinnerholung hält er für zu optimistisch. Das KI-Modell sehe Lanxess zudem im aktuellen Wirtschaftsumfeld eher schlecht dastehen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,20 % und einem Kurs von 15,44EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13,80

Kursziel alt: 17,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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