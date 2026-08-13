Daimler Truck: Rückenwind im Geschäft, Risiken für die Aktie

Nach Einschätzung von Bernstein hat sich das Papier seit Jahresbeginn bereits überdurchschnittlich entwickelt. Der Kursgewinn von rund 25 Prozent spiegelt aus Sicht des Analysten Harry Martin einen Teil der positiven Erwartungen wider. Auf dem aktuellen Niveau sieht er deshalb Abwärtsrisiken. Als Belastungsfaktoren nennt Martin unter anderem eine möglicherweise schwache Preisgestaltung bei jüngsten, auf große Flottenkunden ausgerichteten Aufträgen in den USA. Zudem verschärfe sich der Wettbewerb, weil Konkurrenten ihre Produktionskapazitäten in Nordamerika ausbauten. Steigende Rabatte oder ein höherer Preisdruck könnten damit die Margen des Konzerns belasten.

Daimler Truck geht mit unterschiedlichen Signalen in die zweite Jahreshälfte. Während sich die operative Perspektive des Nutzfahrzeugherstellers insbesondere in Nordamerika aufhellt, warnt das US-Analysehaus Bernstein Research vor möglichen Rückschlägen für die Aktie. Die Analysten bestätigten ihre Einstufung „Underperform“ ebenso wie das Kursziel von 37 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dem steht ein operativ günstigerer Ausblick gegenüber. Daimler Truck dürfte im zweiten Halbjahr von Rückerstattungen bereits gezahlter Zölle profitieren. Diese wirken unmittelbar auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und könnten die Margen kurzfristig stabilisieren. Zusammen mit einer erwarteten Belebung des nordamerikanischen Marktes – dem wichtigsten Gewinnbringer des Konzerns – erscheint die obere Spanne der Jahresprognose von bis zu 4,1 Milliarden Euro EBIT erreichbar. Allerdings handelt es sich bei den Zollrückerstattungen zumindest teilweise um Einmaleffekte. Sie verbessern das Ergebnis, sagen aber weniger über die nachhaltige Ertragskraft aus.

Strategisch soll zudem das neue US-Werk den Konzern unabhängiger von internationalen Lieferketten machen. Eine stärkere lokale Produktion könnte den künftigen Zoll- und politischen Risiken entgegenwirken und Daimler Truck im Wettbewerb auf dem nordamerikanischen Markt besser positionieren. Damit verbindet sich kurzfristiger Ergebnisrückenwind mit strukturellen Vorteilen für die kommenden Jahre.

Unterstützt wird die Aktie außerdem durch das laufende Rückkaufprogramm. In der Woche vom 3. bis zum 7. August erwarb Daimler Truck 21.722 eigene Aktien über Xetra. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 46,2179 Euro, das Volumen bei rund 1,0 Millionen Euro. Seit dem Start des Programms am 16. März summieren sich die Rückkäufe auf 5.738.468 Aktien.

Für Anleger ergibt sich damit ein Spannungsfeld: Der operative Ausblick ist positiv, die Bewertung und der zunehmende Preisdruck in den USA mahnen jedoch zur Vorsicht. Viel hängt davon ab, ob die Erholung in Nordamerika nachhaltig ist und ob Daimler Truck seine Preisdisziplin behaupten kann.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 45,67EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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