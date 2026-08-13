🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Daimler Truck: Rückenwind im Geschäft, Risiken für die Aktie

    Daimler Truck: Rückenwind im Geschäft, Risiken für die Aktie
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    **Daimler Truck: Operativer Rückenwind trifft auf Bewertungsrisiken**

    Daimler Truck geht mit unterschiedlichen Signalen in die zweite Jahreshälfte. Während sich die operative Perspektive des Nutzfahrzeugherstellers insbesondere in Nordamerika aufhellt, warnt das US-Analysehaus Bernstein Research vor möglichen Rückschlägen für die Aktie. Die Analysten bestätigten ihre Einstufung „Underperform“ ebenso wie das Kursziel von 37 Euro.

    Nach Einschätzung von Bernstein hat sich das Papier seit Jahresbeginn bereits überdurchschnittlich entwickelt. Der Kursgewinn von rund 25 Prozent spiegelt aus Sicht des Analysten Harry Martin einen Teil der positiven Erwartungen wider. Auf dem aktuellen Niveau sieht er deshalb Abwärtsrisiken. Als Belastungsfaktoren nennt Martin unter anderem eine möglicherweise schwache Preisgestaltung bei jüngsten, auf große Flottenkunden ausgerichteten Aufträgen in den USA. Zudem verschärfe sich der Wettbewerb, weil Konkurrenten ihre Produktionskapazitäten in Nordamerika ausbauten. Steigende Rabatte oder ein höherer Preisdruck könnten damit die Margen des Konzerns belasten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding!
    Long
    42,44€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 12,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49,08€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 12,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Dem steht ein operativ günstigerer Ausblick gegenüber. Daimler Truck dürfte im zweiten Halbjahr von Rückerstattungen bereits gezahlter Zölle profitieren. Diese wirken unmittelbar auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und könnten die Margen kurzfristig stabilisieren. Zusammen mit einer erwarteten Belebung des nordamerikanischen Marktes – dem wichtigsten Gewinnbringer des Konzerns – erscheint die obere Spanne der Jahresprognose von bis zu 4,1 Milliarden Euro EBIT erreichbar. Allerdings handelt es sich bei den Zollrückerstattungen zumindest teilweise um Einmaleffekte. Sie verbessern das Ergebnis, sagen aber weniger über die nachhaltige Ertragskraft aus.

    Strategisch soll zudem das neue US-Werk den Konzern unabhängiger von internationalen Lieferketten machen. Eine stärkere lokale Produktion könnte den künftigen Zoll- und politischen Risiken entgegenwirken und Daimler Truck im Wettbewerb auf dem nordamerikanischen Markt besser positionieren. Damit verbindet sich kurzfristiger Ergebnisrückenwind mit strukturellen Vorteilen für die kommenden Jahre.

    Unterstützt wird die Aktie außerdem durch das laufende Rückkaufprogramm. In der Woche vom 3. bis zum 7. August erwarb Daimler Truck 21.722 eigene Aktien über Xetra. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 46,2179 Euro, das Volumen bei rund 1,0 Millionen Euro. Seit dem Start des Programms am 16. März summieren sich die Rückkäufe auf 5.738.468 Aktien.

    Für Anleger ergibt sich damit ein Spannungsfeld: Der operative Ausblick ist positiv, die Bewertung und der zunehmende Preisdruck in den USA mahnen jedoch zur Vorsicht. Viel hängt davon ab, ob die Erholung in Nordamerika nachhaltig ist und ob Daimler Truck seine Preisdisziplin behaupten kann.



    Daimler Truck Holding

    +0,16 %
    -4,96 %
    +8,92 %
    +15,39 %
    +10,25 %
    +33,56 %
    +47,97 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK
    Daimler Truck Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 45,67EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Daimler Truck: Rückenwind im Geschäft, Risiken für die Aktie **Daimler Truck: Operativer Rückenwind trifft auf Bewertungsrisiken** Daimler Truck geht mit unterschiedlichen Signalen in die zweite Jahreshälfte. Während sich die operative Perspektive des Nutzfahrzeugherstellers insbesondere in Nordamerika …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     