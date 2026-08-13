Ottobock: Umsatzplus und deutlich bessere Marge im 1. Halbjahr
Ottobock setzt seinen Wachstumskurs fort: Starke Zahlen, gezielte Portfolioinvestitionen und eine angehobene Prognose prägen das erste Halbjahr 2026.
Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
- Ottobock steigerte den Umsatz im Kerngeschäft im ersten Halbjahr 2026 um 7,7 % auf 818,5 Mio. Euro; das organische Wachstum lag bei 6,7 %.
- Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft erhöhte sich um 18,1 % auf 207,0 Mio. Euro; die EBITDA-Marge stieg um 2,2 Prozentpunkte auf 25,3 %.
- Der bereinigte Konzerngewinn wuchs um 23,9 % auf 85,1 Mio. Euro, der Konzerngewinn sogar um 140,7 % auf 67,3 Mio. Euro.
- Die Region EMEA entwickelte sich besonders stark: Der Umsatz stieg um 12,2 % auf 610,2 Mio. Euro, während Americas wegen negativer Wechselkurseffekte 5,1 % Umsatz einbüßte.
- Ottobock stärkte sein Portfolio und Netzwerk durch die Investition in Blue Arbor Technologies, die geplante Akquisition von Fesia Technology, den Ausbau in Norwegen sowie den vereinbarten Verkauf des Rollstuhlgeschäfts „Human Mobility“.
- Die Jahresprognose 2026 wurde angehoben: Erwartet werden nun 6–8 % organisches Umsatzwachstum im Kerngeschäft und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 27 % (zuvor über 26,5 %).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Ottobock ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,97 % im Plus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,40EUR das entspricht einem Minus von -0,49 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
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