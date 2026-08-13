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    BVB schweigt zu El Mala – ist Dortmund bereit, 50 Millionen zu zahlen?

    BVB schweigt zu El Mala – ist Dortmund bereit, 50 Millionen zu zahlen?
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Borussia Dortmund hält sich im Werben um den Kölner Offensivspieler Said El Mala weiter bedeckt. „Es hat sich immer noch nichts daran geändert, dass Said ein Spieler des 1. FC Köln ist“, sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 3:2-Testspielsieg gegen den FC Arsenal beim Fernsehsender Sky. Medienberichten zufolge befinden sich beide Bundesligisten dennoch in Verhandlungen. Konkrete Angaben zu einem möglichen Angebot oder zum Stand der Gespräche machte Ricken nicht.

    Der Dortmunder Geschäftsführer verwies auf den Respekt gegenüber dem 1. FC Köln und dessen Spieler. Öffentliche Kommentare des BVB würden immer wieder neue Spekulationen auslösen, obwohl intern teils keine neuen Entwicklungen vorlägen. Kölns Sportchef Thomas Kessler hatte zuletzt ebenfalls Gelassenheit demonstriert und erklärt, derzeit fest mit einem Verbleib El Malas zu rechnen. Der Offensivspieler ist noch bis 2030 an den Verein gebunden. Als mögliche Ablöse stehen in Medienberichten rund 50 Millionen Euro im Raum. Angeblich soll Dortmund inzwischen bereit sein, diese Summe zu investieren.

    Ricken betonte zugleich, dass der BVB wirtschaftlich diszipliniert vorgehen wolle. „Wir kämpfen wirklich um jeden Euro“, sagte er mit Blick auf die Transferstrategie. Als Beispiel nannte er die Verpflichtung des jungen Griechen Konstantinos Karetsas. Die Verhandlungen mit dessen bisherigem Verein Genk zogen sich über Monate hin, weil Dortmund auf wirtschaftlich vertretbaren Konditionen bestand. Für Karetsas soll der BVB rund 30 Millionen Euro zahlen, während Genk zwischenzeitlich bis zu 40 Millionen Euro gefordert haben soll.

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    Trainer Niko Kovac kündigte für die bis Ende August laufende Transferperiode ebenfalls keine überstürzten Entscheidungen an. Der Verein habe mehrere Ideen, müsse auf dem Markt aber sorgfältig abwägen. Auch große Clubs fänden nur schwer Spieler, die sportlich überzeugten und zugleich zu einem angemessenen Preis verfügbar seien.

    Parallel verleiht Dortmund den brasilianischen Abwehrspieler Yan Couto für eine Saison an den italienischen Erstligisten Como 1907. Die Vertragsdetails wurden nicht veröffentlicht. Medienberichten zufolge soll die Leihgebühr zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen; zudem ist offenbar eine Kaufoption vereinbart.

    Auf Verbandsebene steht derweil die Zukunft der 50+1-Regel im Mittelpunkt. Nach der abschließenden Bewertung des Bundeskartellamts will die Deutsche Fußball Liga mit den 36 Clubs eine solidarische und rechtssichere Lösung erarbeiten. Die Behörde äußerte keine grundlegenden Einwände, verlangte jedoch Verbesserungen bei Fan-Mitbestimmung, Mitgliederzugang und dem Bestandsschutz für Ausnahmen wie Wolfsburg und Leverkusen.



    Borussia Dortmund

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