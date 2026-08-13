DATAGROUP senkt Prognose 2025/26 – das müssen Anleger jetzt wissen
DATAGROUP stellt die Weichen neu: Trotz stabilem Umsatz dämpfen Sondereffekte die Gewinnerwartung – und sollen zugleich den Boden für künftiges Wachstum bereiten.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- DATAGROUP SE senkt am 13. August 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 (1. Oktober 2025 bis 30. September 2026).
- Der Umsatz wird weiterhin auf Vorjahresniveau erwartet: 565–575 Mio. Euro gegenüber 566 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die EBITDA-Prognose wurde auf 71–74 Mio. Euro gesenkt; im Vorjahr wurden 84,1 Mio. Euro erzielt.
- Beim EBIT rechnet DATAGROUP nun mit 33–36 Mio. Euro nach 47,3 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die niedrigere Ergebnisprognose beruht vor allem auf Sondereffekten von 10–11 Mio. Euro im Zusammenhang mit strategischen Maßnahmen.
- Das weiterhin verhaltene Marktumfeld belastet die Geschäftsentwicklung; die strategischen Maßnahmen gelten zugleich als Investitionen in zukünftige Wachstumsfelder.
Der Kurs von DATAGROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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