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    DATAGROUP senkt Prognose 2025/26 – das müssen Anleger jetzt wissen

    DATAGROUP stellt die Weichen neu: Trotz stabilem Umsatz dämpfen Sondereffekte die Gewinnerwartung – und sollen zugleich den Boden für künftiges Wachstum bereiten.

    DATAGROUP senkt Prognose 2025/26 – das müssen Anleger jetzt wissen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • DATAGROUP SE senkt am 13. August 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 (1. Oktober 2025 bis 30. September 2026).
    • Der Umsatz wird weiterhin auf Vorjahresniveau erwartet: 565–575 Mio. Euro gegenüber 566 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Die EBITDA-Prognose wurde auf 71–74 Mio. Euro gesenkt; im Vorjahr wurden 84,1 Mio. Euro erzielt.
    • Beim EBIT rechnet DATAGROUP nun mit 33–36 Mio. Euro nach 47,3 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Die niedrigere Ergebnisprognose beruht vor allem auf Sondereffekten von 10–11 Mio. Euro im Zusammenhang mit strategischen Maßnahmen.
    • Das weiterhin verhaltene Marktumfeld belastet die Geschäftsentwicklung; die strategischen Maßnahmen gelten zugleich als Investitionen in zukünftige Wachstumsfelder.

    Der Kurs von DATAGROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    DATAGROUP

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