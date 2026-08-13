Shelly steigert Gewinn um 51 Prozent – Jahresziele bestätigt

Der Konzernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26,5 Prozent auf 68,3 Millionen Euro. Das hatte Shelly bereits Mitte Juli bekannt gegeben. Das Bruttoergebnis wuchs mit einem Plus von 38,7 Prozent überproportional auf 41,8 Millionen Euro. Dadurch verbesserte sich die Bruttomarge von 55,8 auf 61,2 Prozent.

Die Shelly Group hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der bulgarische Anbieter von Internet-of-Things- und Smart-Home-Lösungen profitierte dabei insbesondere von einer margenstärkeren Produktmischung und dem zunehmenden Verkauf neuerer Produktgenerationen.

Auch operativ entwickelte sich das Unternehmen deutlich besser. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 45,6 Prozent auf 17,7 Millionen Euro zu. Die Ebit-Marge stieg von 22,6 auf 26,0 Prozent. Unter dem Strich verdiente Shelly 15,4 Millionen Euro – 51,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 0,56 auf 0,85 Euro.

Deutlich verbessert hat sich zudem die Finanzlage. Der operative Cashflow sprang von 6,2 auf 22,3 Millionen Euro, der freie Cashflow von 4,2 auf 19,1 Millionen Euro. Die liquiden Mittel lagen Ende Juni bei 31,9 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie zum Jahresende 2025. Die Eigenkapitalquote betrug 81,4 Prozent. Fortschritte beim Working Capital sollen die Liquidität weiter stärken: Die Debitorenlaufzeit sank seit Jahresbeginn kumuliert um 45 Tage auf 147 Tage. Der Cash Conversion Cycle verkürzte sich von 277 auf 255 Tage.

Im Vertrieb baute Shelly sein Netzwerk professioneller Installateure auf 8.600 Mitglieder aus. Zudem wurde ein paneuropäischer Broadline-Distributor gewonnen. Die Zahl der aktiven Nutzer der Shelly-Cloud stieg binnen Jahresfrist von rund 2,2 auf 2,9 Millionen.

Für die zweite Jahreshälfte plant das Unternehmen weitere Produkteinführungen, darunter Innen- und Außenkameras, Mini-Leistungsschutzschalter sowie eine günstigere Serie smarter Heizkörperthermostate. Nach dem Berichtszeitraum übernahm Shelly zudem die verbliebenen 24 Prozent an der slowenischen Tochter Shelly Tech für 0,9 Millionen Euro und hält diese nun vollständig.

Der Verwaltungsrat bestätigte die Prognose für 2026. Erwartet werden weiterhin 195 bis 205 Millionen Euro Umsatz und ein Ebit von 47 bis 52 Millionen Euro. Das Wachstum soll sich dabei stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren. Im nachbörslichen Handel legte die Aktie auf Tradegate rund 0,5 Prozent zu.

Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 64,40EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.