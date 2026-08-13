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    adesso kauft omni:us: KI soll Versicherungsschäden automatisch bearbeiten

    adesso kauft omni:us: KI soll Versicherungsschäden automatisch bearbeiten
    Foto: adesso SE

    **adesso stärkt Versicherungsgeschäft mit Übernahme von omni:us**

    Der Dortmunder IT-Dienstleister adesso baut sein Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) in der Versicherungswirtschaft aus. Das Unternehmen übernimmt den auf Schadenmanagement spezialisierten KI-Anbieter omni:us. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Mit dem Zukauf soll die cloudfähige Versicherungsplattform „in|sure Ecosphere“ um eine automatisierte und KI-gestützte Bearbeitung von Schadenfällen ergänzt werden.

    Im Mittelpunkt steht der sogenannte Agentic Layer der Plattform. Er soll einfache Schäden künftig vollständig automatisiert von der ersten Meldung bis zur Auszahlung bearbeiten. Bei komplexeren Vorgängen unterstützt ein KI-Copilot die Sachbearbeitung, indem er Informationen auswertet, versicherungsspezifische Regeln anwendet und nachvollziehbare Entscheidungsvorlagen erstellt. Nach Angaben von adesso können Kunden dadurch ihre Effizienz um bis zu 35 Prozent steigern. Zudem sei eine Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote um bis zu vier Prozentpunkte möglich.

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    omni:us verfügt den Angaben zufolge über rund zehn Jahre Erfahrung mit KI-Anwendungen für Versicherer. Die Modelle wurden mit mehreren Millionen annotierten Schadenfällen und mehr als 80 Millionen Versicherungsdokumenten trainiert. Die Technologie wird bereits von internationalen Versicherern wie Allianz, UNIQA und MS Amlin eingesetzt und unterstützt die automatisierte Bearbeitung von mehr als einer Million Schadenfällen pro Jahr.

    Für adesso ist die Akquisition Teil der Strategie, KI nicht als isolierte Zusatzanwendung, sondern direkt in die operativen Kernprozesse seiner Kunden zu integrieren. Versicherer sollen die neue Funktionalität innerhalb ihrer bestehenden Systemlandschaft nutzen können. Damit entfalle ein Wechsel der Kernsysteme oder der Einsatz separater Anbieter. Zugleich betont adesso die Bedeutung von Erklärbarkeit, menschlicher Aufsicht und Nachvollziehbarkeit – insbesondere angesichts der regulatorischen Anforderungen in der Versicherungsbranche.

    omni:us soll nach Abschluss der Transaktion unter seinem bisherigen Markennamen und mit der bestehenden Geschäftsführung als Teil der adesso Group weitergeführt werden. Bestandskunden sollen ihre bisherigen Produkt- und Technologieumgebungen behalten und zusätzlich von der Vertriebs-, Versicherungs- und Implementierungskompetenz von adesso profitieren.

    Die Übernahme fällt in eine Phase organisatorischer Veränderungen bei adesso. In zwei am 11. August veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen meldeten Janus Henderson UK (Holdings) Limited und Janus Henderson Group Ltd, dass ihre Stimmrechtsanteile an adesso zum 30. Juni 2026 auf jeweils null Prozent gesunken sind. Zuvor hatte der Anteil bei 3,02 Prozent gelegen. Als Auslöser nannten die Gesellschaften eine Unabhängigkeitserklärung sowie eine Konzernumstrukturierung infolge einer Going-Private-Transaktion. Janus Henderson Group Ltd firmierte zuvor als Janus Henderson Group PLC. Die Zahl der Gesamtstimmrechte von adesso wurde mit 6.528.220 angegeben. Punkto strategischer Positionierung setzt adesso damit auf weiteres Wachstum durch branchenspezifische Software und produktiv einsetzbare KI.



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    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 59,45EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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