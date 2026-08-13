Sixt: 20. Rekordquartal in Folge – Umsatz über 2 Mrd. Euro
SIXT setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Rekordumsätze, starkes Ergebnisplus und ein konsequent ausgebautes Premium- und Serviceniveau prägen das erste Halbjahr 2026.
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- SIXT erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 2,118 Mrd. Euro – ein währungsbereinigtes Wachstum von 11,3 % und erstmals mehr als zwei Milliarden Euro in einem Halbjahr.
- Das Unternehmen verzeichnete das 20. Rekordquartal in Folge und bestätigte die Jahresprognose von 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro Umsatz bei einer EBT-Rendite von rund 10 %.
- Das Wachstum erstreckte sich auf alle Regionen: Deutschland legte um 10,2 %, das europäische Ausland um 14,7 % und Nordamerika um 8,3 % zu.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg überproportional um 39,4 % auf 125,1 Mio. Euro; das Corporate EBITDA erhöhte sich um 18,0 % auf 259,8 Mio. Euro.
- SIXT baute die Flotte diszipliniert aus: Die durchschnittliche Fahrzeugzahl wuchs um 9,0 % auf 199.900 und damit langsamer als der Umsatz; zugleich stieg der Premiumanteil der Einflottungen im zweiten Quartal auf 62 %.
- Die Kundenzufriedenheit und das Netzwerk wurden weiter ausgebaut: SIXT betreibt inzwischen über 2.300 Stationen, investierte in Service und Technologie und erreichte mit der App erstmals mehr als eine Million monatlich aktive Nutzer.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Sixt ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Sixt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,91 % im Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 72,48EUR das entspricht einem Plus von +0,45 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
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