🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sixt: 20. Rekordquartal in Folge – Umsatz über 2 Mrd. Euro

    SIXT setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Rekordumsätze, starkes Ergebnisplus und ein konsequent ausgebautes Premium- und Serviceniveau prägen das erste Halbjahr 2026.

    Sixt: 20. Rekordquartal in Folge – Umsatz über 2 Mrd. Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • SIXT erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 2,118 Mrd. Euro – ein währungsbereinigtes Wachstum von 11,3 % und erstmals mehr als zwei Milliarden Euro in einem Halbjahr.
    • Das Unternehmen verzeichnete das 20. Rekordquartal in Folge und bestätigte die Jahresprognose von 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro Umsatz bei einer EBT-Rendite von rund 10 %.
    • Das Wachstum erstreckte sich auf alle Regionen: Deutschland legte um 10,2 %, das europäische Ausland um 14,7 % und Nordamerika um 8,3 % zu.
    • Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg überproportional um 39,4 % auf 125,1 Mio. Euro; das Corporate EBITDA erhöhte sich um 18,0 % auf 259,8 Mio. Euro.
    • SIXT baute die Flotte diszipliniert aus: Die durchschnittliche Fahrzeugzahl wuchs um 9,0 % auf 199.900 und damit langsamer als der Umsatz; zugleich stieg der Premiumanteil der Einflottungen im zweiten Quartal auf 62 %.
    • Die Kundenzufriedenheit und das Netzwerk wurden weiter ausgebaut: SIXT betreibt inzwischen über 2.300 Stationen, investierte in Service und Technologie und erreichte mit der App erstmals mehr als eine Million monatlich aktive Nutzer.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Sixt ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Sixt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,91 % im Plus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 72,48EUR das entspricht einem Plus von +0,45 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).


    Sixt

    +2,80 %
    +4,89 %
    +1,84 %
    +3,67 %
    -23,08 %
    -30,03 %
    -38,30 %
    +45,45 %
    +1.837.400,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132
    Sixt direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sixt: 20. Rekordquartal in Folge – Umsatz über 2 Mrd. Euro SIXT setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Rekordumsätze, starkes Ergebnisplus und ein konsequent ausgebautes Premium- und Serviceniveau prägen das erste Halbjahr 2026.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     