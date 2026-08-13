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    Hypoport kündigt Aktienrückkauf an – Aktie nachbörslich über 3 % im Plus

    Hypoport kündigt Aktienrückkauf an – Aktie nachbörslich über 3 % im Plus
    Foto: Hypoport SE

    **Hypoport plant Aktienrückkauf für bis zu zehn Millionen Euro**

    Der Finanzdienstleister Hypoport will eigene Aktien im Wert von bis zu zehn Millionen Euro zurückkaufen. Das entsprechende Programm beschloss der Vorstand am Mittwoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wie das Unternehmen in einer als Insiderinformation veröffentlichten Mitteilung bekanntgab. Grundlage ist die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 2. Juni 2026.

    Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 11. August von 83,35 Euro entspräche das maximale Kaufvolumen derzeit 119.976 Aktien. Hypoport betont jedoch, dass unabhängig von der tatsächlichen Kursentwicklung höchstens 400.000 eigene Aktien erworben werden dürfen. Damit liegt die absolute Obergrenze deutlich über der aktuell aus dem vorgesehenen Finanzvolumen ableitbaren Stückzahl.

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    Der Start des Rückkaufprogramms ist noch für August 2026 vorgesehen. Abgeschlossen werden soll es spätestens am 30. Oktober. Weitere Einzelheiten, etwa zum genauen Beginn und zur Umsetzung der Käufe, will Hypoport vor dem Start veröffentlichen. Das Unternehmen behält sich zudem vor, das Programm jederzeit zu ändern oder vorzeitig zu beenden.

    Anders als bei vielen Rückkaufprogrammen steht nach Unternehmensangaben nicht primär eine unmittelbare Ausschüttung von überschüssigem Kapital an die Aktionäre im Vordergrund. Die erworbenen Aktien sollen vielmehr zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie für weitere Formen der Aktienzuteilung an Mitarbeiter und Organe der Gesellschaft und des Hypoport-Konzerns eingesetzt werden. Dadurch kann Hypoport bestehende und künftige Beteiligungsmodelle bedienen, ohne dafür neue Aktien ausgeben zu müssen.

    Der Rückkauf soll nach den Vorgaben der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und der dazugehörigen delegierten Verordnung erfolgen. Diese Regelungen sollen einen transparenten und marktgerechten Ablauf sicherstellen und insbesondere verhindern, dass das Unternehmen durch die Käufe den Aktienkurs unzulässig beeinflusst.

    An der Börse stieß die Nachricht zunächst auf eine positive Resonanz. Die Hypoport-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um gut drei Prozent zu. Investoren werteten die Ankündigung damit offenbar als Signal für eine gewisse finanzielle Flexibilität und als möglichen Beitrag zur Unterstützung von Beteiligungsprogrammen.

    Hypoport ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten. Die Gesellschaft mit Sitz in Berlin entwickelt und betreibt Plattformen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Das Rückkaufprogramm ist zunächst zeitlich eng begrenzt; ob das maximale Volumen vollständig ausgeschöpft wird, hängt von den Marktbedingungen und den Entscheidungen des Vorstands ab.



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    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 86,78EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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