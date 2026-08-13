Operational Disruptions Hit Hamburger Hafen und Logistik Half-Year Results
HHLA navigated a challenging first half of 2026: rising revenues contrasted with shrinking earnings, softer volumes and a cautious yet unchanged investment agenda.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- HHLA’s Group revenue increased by 3.0% to €910.9 million in the first half of 2026, while EBIT fell by 35.3% to €51.3 million.
- Container throughput declined by 6.7% to 2.959 million TEU, mainly due to harsh winter weather, terminal modernisation, infrastructure works and geopolitical disruptions.
- Container transport decreased by 1.2% to 985,000 TEU; rail transport fell by 1.0%, while road transport declined by 2.4%.
- The Port Logistics subgroup’s revenue rose by 3.0% to €891.6 million, but EBIT dropped by 39.7% to €43.7 million and profit after tax turned negative at €-8.3 million.
- The Real Estate subgroup remained stable, with nearly full occupancy; revenue increased by 3.7% to €24.2 million and EBIT rose by 11.0% to €7.5 million.
- HHLA revised its 2026 forecast: Group EBIT is now expected to range between €150 million and €170 million, while planned capital expenditure remains unchanged at €430–480 million.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Hamburger Hafen und Logistik is on 13.08.2026.
The price of Hamburger Hafen und Logistik at the time of the news was 21,700EUR and was down -0,46 % compared with the
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