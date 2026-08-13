Stabilus-Aktie stürzt ab: Finanzchef geht überraschend

Auslöser für die Verunsicherung war der überraschende Abgang von Finanzvorstand Andreas Jaeger. Der Manager hatte den Aufsichtsrat um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten. Das Kontrollgremium entsprach dem Wunsch „mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen“. Jaeger hatte sein Amt erst am 1. November 2025 angetreten und war damit weniger als ein Jahr für das Unternehmen tätig.

Die Aktien des Autozulieferers Stabilus sind am Montag deutlich gefallen. Im frühen Handel verloren die Papiere bis zu sieben Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag. Zuletzt notierten sie bei 16,06 Euro und damit rund 6,5 Prozent im Minus. Der Kurs entfernte sich damit erneut von der jüngsten Erholung und bewegte sich wieder in Richtung des erst kürzlich markierten Rekordtiefs von 13,18 Euro.

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Bis zur Bestellung eines Nachfolgers übernimmt Vorstandschef Michael Büchsner zusätzlich die Verantwortung für das Finanzressort. Damit entsteht in der Führungsspitze vorübergehend erneut eine Lücke. Börsianer reagierten überrascht und enttäuscht. Nach Einschätzung eines Marktteilnehmers hatte Jaeger in seiner kurzen Amtszeit dazu beigetragen, die finanzielle Entwicklung von Stabilus zu stabilisieren. Ein weiterer Händler verwies auf Parallelen zum Februar 2025: Damals hatte Jaegers Vorgänger Stefan Bauerreis ebenfalls um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten. Auch in diesem Fall übernahm Büchsner die Finanzagenden kommissarisch.

Die Nachricht trifft Stabilus in einer ohnehin schwierigen Börsenphase. Nach einer Einengung der Unternehmensprognosen im Juli war die Aktie bis auf 13,18 Euro und damit auf ein Rekordtief gefallen. Anschließend hatten eine angekündigte Kooperation im Robotikbereich sowie eine Kaufempfehlung des Analysehauses MWB für etwas Zuversicht gesorgt. Binnen zwei Wochen erholte sich der Kurs zeitweise um fast ein Drittel. Der langfristige Abwärtstrend ist damit jedoch nicht gebrochen. Vom historischen Rekordhoch bei 89,35 Euro ist die Aktie weit entfernt; Anfang 2024 wurden noch Kurse von mehr als 60 Euro erreicht.

Unterstützt wird der Kurs derzeit auch durch das laufende Aktienrückkaufprogramm. Zwischen dem 3. und 7. August erwarb Stabilus insgesamt 27.095 eigene Aktien zu Durchschnittskursen zwischen 15,06 und 17,12 Euro. Seit Beginn des Programms am 15. Januar 2026 summieren sich die Rückkäufe auf 661.157 Aktien. Die Käufe erfolgen ausschließlich über Xetra und werden über ein beauftragtes Kreditinstitut abgewickelt. Die Maßnahme konnte den erneuten Vertrauensverlust durch den Führungswechsel bislang jedoch nicht verhindern.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 15,73EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.