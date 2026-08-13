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    Medios übernimmt Caelo-Mehrheit und startet Wirkstoff-Offensive

    Medios übernimmt Caelo-Mehrheit und startet Wirkstoff-Offensive
    Foto: Jan Woitas - dpa

    **Medios übernimmt Mehrheit an Caelo und baut Wirkstoffgeschäft in Europa aus**

    Der Specialty-Pharma-Anbieter Medios steigt in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe ein. Das Berliner Unternehmen hat einen Vertrag über den Erwerb von 74 Prozent an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) unterzeichnet. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, darunter der kartellrechtlichen Freigabe, und wird im vierten Quartal 2026 erwartet.

    Caelo mit Sitz in Hilden beliefert Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden mit pharmazeutischen Wirkstoffen, Hilfs- und Rohstoffen. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeiter an GMP-zertifizierten Standorten in Hilden und Bonn und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 40 Millionen Euro. Der kreditfinanzierte Kaufpreis für die Mehrheitsbeteiligung liegt im oberen einstelligen Millionenbereich. Nach Angaben der Investmentbank Montega beläuft er sich auf rund 9,4 Millionen Euro. Für die verbleibenden Anteile bestehen Put- und Call-Optionen.

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    Medios will Caelo als deutschen Ankerpunkt seiner europäischen Plattform für sogenannte Compounding Essentials etablieren. Zu dieser gehören bereits Aktivitäten in Belgien und Spanien. Gemeinsam sollen Einkauf, Produktion, Kapazitätsauslastung sowie Vertrieb und Marketing effizienter organisiert werden. Zudem könnten bislang nicht vollständig genutzte Produktionskapazitäten in Bonn und Hilden die Expansion des Wirkstoffgeschäfts unterstützen. Das Management erwartet bis 2028/29 kumulierte Synergien von rund 3,4 Millionen Euro.

    Die Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Medios zwar kräftig wächst, jedoch unter Margendruck steht. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 8,4 Prozent auf 1,075 Milliarden Euro und überschritt damit erstmals in einem Halbjahr die Marke von einer Milliarde Euro. Das bereinigte EBITDA sank dagegen um 5,1 Prozent auf 44 Millionen Euro; die Marge ging von 4,7 auf 4,1 Prozent zurück. Besonders das Segment Arzneimittelversorgung litt unter Preisbelastungen. Das Konzernergebnis fiel um knapp ein Drittel auf 8,5 Millionen Euro, der operative Cashflow halbierte sich nahezu auf 11,2 Millionen Euro.

    Medios hält trotz der schwächeren Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung an seinem Effizienzprogramm „Avanti-Medios!“ fest. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz von 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 88 bis 92 Millionen Euro. Die Caelo-Transaktion soll die Prognose nicht beeinflussen.

    Anleger reagierten zunächst positiv; die Aktie legte rund ein Prozent zu. Montega bestätigte die Kaufempfehlung, senkte das Kursziel jedoch leicht auf 23 Euro. Der für Ende September geplante Capital Markets Day könnte weitere Details zur Strategie liefern.



    Medios

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    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 11,49EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




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