Hamburger Hafen und Logistik: Belastungen drücken Halbjahresergebnis
Zwischen Umsatzplus und Ergebniseinbruch: HHLA erlebt 2026 ein Halbjahr voller Gegensätze, geprägt von Modernisierung, Kostenanstieg und verschobenen Warenströmen.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- Der HHLA-Konzern steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 3,0 % auf 910,9 Mio. Euro, während das EBIT um 35,3 % auf 51,3 Mio. Euro sank.
- Der Containerumschlag ging wegen Wintereinbruch, Terminalumbauten, geopolitischen Spannungen und veränderter Warenströme um 6,7 % auf 2,959 Mio. TEU zurück.
- Der Containertransport verringerte sich um 1,2 % auf 985.000 TEU; dennoch stiegen die Umsatzerlöse im Intermodal-Segment dank Preisanpassungen und eines veränderten Umsatzmixes um 6,3 % auf 425,5 Mio. Euro.
- Besonders belastet war das Segment Container: Das EBIT sank aufgrund höherer Personal- und Energiekosten sowie geringerer Produktivität durch die Modernisierung um 59,9 % auf 17,2 Mio. Euro.
- Der Teilkonzern Hafenlogistik erzielte 891,6 Mio. Euro Umsatz, aber nur 43,7 Mio. Euro EBIT; das Ergebnis nach Steuern fiel auf minus 8,3 Mio. Euro nach 15,3 Mio. Euro im Vorjahr.
- HHLA passte die Prognose 2026 an: Erwartet werden konzernweit 150–170 Mio. Euro EBIT und Investitionen von 430–480 Mio. Euro; beim Containerumschlag wird ein leichter Rückgang, beim Containertransport ein leichter Anstieg prognostiziert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,46 % im Minus.
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