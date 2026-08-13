BIKE24 wächst im Q2 kräftig – Montega bestätigt Kaufempfehlung

Besonders dynamisch entwickelten sich die lokalisierten europäischen Märkte. Dort legte der Umsatz im zweiten Quartal um 29,7 Prozent auf 21,5 Mio. Euro zu. In der DACH-Region wuchs das Geschäft um 17,2 Prozent auf 66,4 Mio. Euro. Ende Juni startete BIKE24 lokalisierte Webshops in Dänemark und Slowenien, im Juli folgte Irland. Diese Expansion soll die Kundennähe erhöhen und weiteres Wachstum in Europa ermöglichen.

Der Online-Fahrradhändler BIKE24 hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 20,1 Prozent auf 96,1 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 15,8 Prozent auf 5,9 Mio. Euro. Damit erzielte das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge von 6,1 Prozent, nach 6,3 Prozent im Vorjahresquartal. Trotz eines weiterhin von Preisaktionen, hoher Preissensibilität und intensivem Wettbewerb geprägten Marktumfelds konnte BIKE24 seine Marktposition ausbauen.

Auf Produktebene erwiesen sich Teile, Zubehör und Bekleidung als wichtigste Wachstumstreiber. Der Umsatz dieses Segments stieg um 22,3 Prozent auf 78,9 Mio. Euro. Das Geschäft mit Komplettfahrrädern wuchs um 11,0 Prozent auf 17,2 Mio. Euro. Nach Unternehmensangaben entwickelten sich insbesondere Gravel- und Rennräder positiv.

Auch die Profitabilität verbesserte sich. Der Rohertrag nahm um 18,8 Prozent auf 26,3 Mio. Euro zu, während die Bruttomarge mit 27,4 Prozent nahezu stabil blieb. Zusätzliche Ausgaben für Marketing, Fulfillment und den Ausbau der operativen Kapazitäten belasteten zwar kurzfristig, wurden aber durch Skaleneffekte bei den übrigen Kosten teilweise kompensiert. Das Periodenergebnis verbesserte sich auf 0,6 Mio. Euro, nach 0,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 20,8 Prozent auf 166,9 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA wuchs überproportional um 35,7 Prozent auf 7,7 Mio. Euro; die entsprechende Marge erhöhte sich von 4,1 auf 4,6 Prozent. Die Zahl der aktiven Kunden legte um 21,7 Prozent auf 1,24 Mio. zu. Zugleich erhöhte sich der Anteil wiederkehrender Bestellungen auf 71,6 Prozent.

Zur Sicherung der Warenverfügbarkeit stockte BIKE24 die Vorräte auf 91,6 Mio. Euro auf. Dies belastete den freien Cashflow vorübergehend, soll aber die Hauptsaison absichern. Die Jahresprognose von 318 bis 332 Mio. Euro Umsatz und 16 bis 20 Mio. Euro bereinigtem EBITDA wurde bestätigt.

Die Montega-Analysten werten die Entwicklung positiv und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Das Kursziel bleibt bei 4,50 Euro. Die Einschätzung stellt keine Anlageberatung dar.

Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,79 % und einem Kurs von 2,74EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.

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