MLP: H1 2026 mit Rekord bei Erlösen und Ergebnis

MLP steigerte im ersten Halbjahr 2026 die Gesamterlöse um 10 % auf 583,4 Mio. Euro und erzielte damit einen neuen Höchststand.

Das EBIT erhöhte sich deutlich um 41 % auf 60,4 Mio. Euro gegenüber 42,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; das Konzernergebnis stieg um 45 % auf 42,0 Mio. Euro.

Besonders stark entwickelten sich die Bereiche Absicherung (+12 % auf 155,3 Mio. Euro) und Vermögen (+11 % auf 270,3 Mio. Euro); Vorsorge wuchs um 3 % auf 133,2 Mio. Euro.

Wichtige Bestandskennzahlen erreichten neue Höchstwerte: Das betreute Vermögen stieg auf 68,8 Mrd. Euro, das verwaltete Sachversicherungs-Prämienvolumen auf 865 Mio. Euro.

Für 2026 bestätigt MLP die EBIT-Prognose von 100 bis 110 Mio. Euro.

Bis 2028 strebt MLP ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro und Gesamterlöse von 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro an, unterstützt durch den Ausbau des Familienkunden- und Firmenkundengeschäfts sowie den Multi-Asset-Ansatz.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das 1. Halbjahr und das 2. Quartal 2026, bei MLP ist am 13.08.2026.

Der Kurs von MLP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,58 % im Plus.

17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8350EUR das entspricht einem Plus von +0,77 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).



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