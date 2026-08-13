HORNBACH setzt Aktienrückkauf nach 60.000 Aktien vorerst aus

Seit Beginn des Programms am 16. Juli erwarb die Gesellschaft insgesamt 60.000 eigene Aktien. Dafür wurden nach Unternehmensangaben 4,968 Millionen Euro aufgewendet. Der gewichtete Durchschnittskurs über den gesamten Zeitraum belief sich auf 82,7918 Euro je Aktie. Die Transaktionen wurden von der beauftragten Commerzbank ausschließlich über das Xetra-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse abgewickelt.

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat ihr im Juli gestartetes Aktienrückkaufprogramm vorübergehend ausgesetzt. Wie das Unternehmen am 12. August 2026 mitteilte, wurden die letzten Rückkäufe am 11. August getätigt. Eine Wiederaufnahme sei voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr vorgesehen. Gründe für die Unterbrechung nannte HORNBACH in der Pflichtmitteilung nicht.

Die fünfte Zwischenmeldung umfasst den Zeitraum vom 16. Juli bis einschließlich 11. August. Gegenüber der vierten Zwischenmeldung, die am 10. August veröffentlicht worden war und die Käufe bis zum 7. August erfasste, kamen damit an den beiden zusätzlichen Handelstagen insgesamt 6.350 Aktien hinzu. Am 10. August kaufte HORNBACH 3.735 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 84,9276 Euro. Das Handelsvolumen belief sich an diesem Tag auf 317.204,50 Euro. Am 11. August wurden weitere 2.615 Aktien zu durchschnittlich 85,0044 Euro erworben; das Volumen lag bei 222.286,50 Euro.

Über den gesamten Rückkaufzeitraum bewegte sich der tägliche Erwerb damit zwischen 1.557 und 3.782 Aktien. Der niedrigste ausgewiesene Durchschnittskurs wurde am 21. Juli mit 79,5986 Euro erreicht. Den höchsten Tagesdurchschnitt verzeichnete HORNBACH am 30. Juli mit 86,1281 Euro. In der vierten Zwischenmeldung hatte das Unternehmen zunächst 53.650 zurückgekaufte Aktien und ein Gesamtvolumen von 4,428 Millionen Euro ausgewiesen. Der damalige gewichtete Durchschnittskurs betrug 82,5353 Euro.

HORNBACH hatte den Start des Rückkaufprogramms am 10. Juli gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt. Mit dieser Verordnung werden unter anderem Transparenz- und Veröffentlichungspflichten für Rückkaufprogramme geregelt. Die detaillierte Aufstellung sämtlicher Einzelgeschäfte ist nach Angaben des Unternehmens auf der Internetseite der HORNBACH Holding im Bereich Investor Relations abrufbar.

Mit der temporären Aussetzung endet zunächst die laufende Kaufaktivität am Markt. Ob und in welchem Umfang das Programm später fortgeführt wird, ließ HORNBACH offen. fod

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 82,65EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.

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