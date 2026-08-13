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    Secunet wird dank Auftragsschwemme optimistischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet erwartet Umsatz am oberen Zielspannenrand
    • Halbjahresumsatz steigt um fast ein Fünftel
    • Auftragseingang steigt um fast 80 Prozent
    Secunet wird dank Auftragsschwemme optimistischer
    Foto: adobe.stock.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks wird angesichts einer starken Nachfrage etwas optimistischer für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte das obere Ende der bisherigen Zielspanne von 460 bis 500 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mit seinen Halbjahreszahlen in Essen mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin 53 bis 58 Millionen Euro erreichen. Dabei schlügen sich laufende Investitionen in Produkte und Geschäftsausbau nieder.

    Im ersten Halbjahr erzielte Secunet dank eines starken zweiten Quartals einen Umsatz von 205 Millionen Euro und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern wuchs noch etwas stärker auf 8,7 Millionen Euro. Der Überschuss legte um 17 Prozent auf 5,9 Millionen Euro zu. Ein weiteres Wachstum des Geschäfts zeichnet sich bereits ab: So schnellte der Auftragseingang im Jahresvergleich um fast 80 Prozent auf gut 287 Millionen Euro nach oben./stw/stk

    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 194,7 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +8,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +35,39 %/+38,59 % bedeutet.





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