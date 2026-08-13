Secunet wird dank Auftragsschwemme optimistischer

1. Meyers Kernthese ist richtig – aber unvollständig

Ja: KI vervielfacht Angriffsflächen, erzeugt neue Identitäten, neue Vektoren, neue Automatisierungsgrade. Ja: Cybersecurity-Ausgaben steigen strukturell, nicht zyklisch. Ja: hybride Kriegsführung macht Security zu einem Verteidigungsbudget-Thema.

Aber: Meyer argumentiert wie ein Tech-Analyst, nicht wie jemand, der KRITIS‑Mechanik versteht. Secunet hängt nicht an KI‑Angriffsflächen. Secunet hängt an staatlichen Vergaben, EU‑Regulatorik, NATO‑Souveränitätspfaden.

Das ist ein völlig anderer Motor.

2. Der Text verwechselt Marktlogik mit Staatslogik

US‑Cybersecurity = SaaS‑Skalierung + KI‑Hype + ETF‑Flows Secunet = gesetzlich erzwungene Infrastrukturmodernisierung

Meyer schreibt: „Wiederentdeckung der Aktie“. Das ist ein Börsenbegriff, aber Secunet ist kein Börsenwert im klassischen Sinn. Secunet ist ein politischer Infrastrukturwert, dessen Bewertung sich nicht an Tech‑Multiples orientiert, sondern an:

Haushaltsfreigaben NIS2‑Umsetzung GEAS‑Rollout Bundeswehr‑Digitalisierung EU‑Souveränitätsprojekten PQC‑Roadmaps KRITIS‑Zwangsinvestitionen

Das ist Zwangslagen‑Beta, nicht „Wiederentdeckung“.

3. Der Text unterschätzt die strukturelle Relevanz von SINA

Meyer erwähnt SINA – aber nur als Produktfamilie.

Was fehlt:

SINA ist VS‑zertifiziert (politisch einzigartig) SINA ist Monopol-Infrastruktur für vertrauliche Kommunikation SINA ist nicht ersetzbar durch US‑SaaS SINA ist Pflicht, sobald EU‑Souveränität greift SINA ist die technische Voraussetzung für jede souveräne KI‑Architektur

Das ist nicht „ein Produkt“. Das ist die deutsche Kryptoinfrastruktur.

4. Der Text ignoriert die Backlog-Mechanik

Er schreibt: „Auftragsbestand +21 %“.

Das ist nett – aber die eigentliche Mechanik ist:

Backlog = Vorläufer der Umsatzrealisation Backlog = politische Nachfrage, nicht Marktlaune Backlog = Planbarkeit über mehrere Quartale Backlog = Indikator für strukturelle Überlastung der Behörden

Wenn Backlog steigt, ist das kein Trend, sondern ein Kapazitätsproblem: Die Nachfrage übersteigt die Lieferfähigkeit.

Das ist ein Luxusproblem, das der Markt nicht versteht.

5. Meyers Bewertungsteil ist zu simpel

„KUV 2,2, KGV 25, günstiger als US‑Peergroup.“

Das ist irrelevant, weil:

Secunet hat keine SaaS-Logik Secunet hat keine US‑Wachstumsvolatilität Secunet hat staatliche Preislogik Secunet hat politische Margenstabilität Secunet hat keine Konkurrenz im Hochsicherheitsbereich

Ein KGV ist bei einem KRITIS‑Lieferanten kein Bewertungsinstrument, sondern ein Momentfoto.

6. Was Meyer komplett übersieht

Die eigentlichen strukturellen Treiber 2026–2030:

GEAS → biometrische Grenzsysteme → Secunet NIS2 → KRITIS‑Härtung → Secunet PQC‑Pflicht → Kryptomodernisierung → Secunet EU‑KI‑Souveränität → sichere KI‑Infrastrukturen → Secunet Bundeswehr-Digitalisierung → Führungsfähigkeit → Secunet NATO‑Druck → interoperable Hochsicherheit → Secunet US‑KI‑Abschaltungen → europäische Eigenlösungen → Secunet

Der Markt preist das strukturelle Umfeld nicht ansatzweise ein – aber die Politik wird es erzwingen.