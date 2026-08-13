RBC stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe im zweiten Quartal seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei zudem zuversichtlich, dass sich die Umsätze im zweiten Halbjahr trotz Gegenwinds in Richtung eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erholen dürften. Er selbst rechne weiter mit einer annähernden Ergebnisstagnation (EPS) bis 2028, bewerte die Hannoveraner aber wegen ihres überlegenen langfristigen Wachstums mit einem Aufschlag zum Sektor./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 250,6EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.





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