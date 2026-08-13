RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller profitiere von einem zyklischen Aufschwung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der nordamerikanische Absatzmarkt erhole sich fortgesetzt. Der Bau einer Produktionsstätte in den USA sei derweil ein strategisch sinnvoller Schritt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 45,67EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Nick Housden
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nick Housden
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
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