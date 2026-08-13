RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller profitiere von einem zyklischen Aufschwung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der nordamerikanische Absatzmarkt erhole sich fortgesetzt. Der Bau einer Produktionsstätte in den USA sei derweil ein strategisch sinnvoller Schritt./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 45,67EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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