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    SUSS MicroTec: Janus Hendersons Stimmrechtsanteil fällt auf null

    SUSS MicroTec: Janus Hendersons Stimmrechtsanteil fällt auf null
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    **SUSS MicroTec: Janus Henderson meldet vollständigen Wegfall der Stimmrechte**

    Beim Halbleiterausrüster SUSS MicroTec ist der bislang ausgewiesene Stimmrechtsanteil von Janus Henderson auf null gesunken. Dies geht aus zwei am 12. August 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG hervor. Betroffen sind die Janus Henderson UK (Holdings) Limited mit Sitz in London sowie die Janus Henderson Group Ltd mit Sitz in St. Helier auf Jersey.

    Als Datum der Schwellenberührung wird jeweils der 30. Juni 2026 genannt. Nach den aktuellen Angaben halten beide Gesellschaften weder direkt noch zugerechnet Aktien des Münchner beziehungsweise in Garching ansässigen Unternehmens. Der Anteil der Stimmrechte beträgt damit 0,00 Prozent. Auch Stimmrechtsinstrumente, etwa Finanzinstrumente mit möglicher physischer oder barer Abwicklung, werden nicht ausgewiesen.

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    In der jeweils letzten Mitteilung hatte der Anteil von Janus Henderson noch 4,99857 Prozent betragen. Bezogen auf die aktuell gemeldete Gesamtzahl von 19.115.538 Stimmrechten entsprach dies knapp der gesetzlichen Meldeschwelle von fünf Prozent. Die nun erfolgte Korrektur wurde laut Mitteilungen nicht durch einen gewöhnlichen Aktienverkauf, sondern durch die Einreichung einer Unabhängigkeitserklärung ausgelöst.

    Hintergrund ist eine Konzernumstrukturierung im Zusammenhang mit einer Going-Private-Transaktion. Damit deutet die Meldung darauf hin, dass die bisherige Zurechnung der Stimmrechte innerhalb der Janus-Henderson-Struktur entfallen ist. Ein tatsächlicher Verkauf der Aktien durch einen einzelnen Investor lässt sich aus den veröffentlichten Angaben jedoch nicht unmittelbar ableiten. Die Mitteilungen nennen weder einen neuen Aktionär noch einen konkreten Käufer.

    Die Janus Henderson Group Ltd wird in einer der Meldungen zudem unter ihrer früheren Firmierung Janus Henderson Group PLC erwähnt. Beide mitteilungspflichtigen Gesellschaften erklären, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu kontrollieren, die Stimmrechte an SUSS MicroTec halten oder ihnen solche Rechte zugerechnet werden.

    Für SUSS MicroTec verändert sich damit vor allem die Transparenz über die Aktionärsstruktur. Der bisher knapp unter fünf Prozent liegende Anteil eines institutionellen Investors ist in der aktuellen Meldelage nicht mehr ausweisbar. Ob und in welchem Umfang sich die Eigentümerstruktur im Zuge der Going-Private-Transaktion insgesamt verändert, bleibt offen. Die Veröffentlichung enthält keine Angaben zum Angebotspreis, zum Ablauf der Transaktion oder zu den weiteren beteiligten Aktionären. Die beiden Meldungen wurden am 12. August um 18:00 beziehungsweise 18:02 Uhr veröffentlicht.



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    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 84,25EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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