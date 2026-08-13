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    Wienerberger wächst kräftig – doch Gewinn und Prognose geraten unter Druck

    Wienerberger wächst kräftig – doch Gewinn und Prognose geraten unter Druck
    Foto: Wienerberger AG

    **Wienerberger: Umsatz wächst, Ergebnis gerät unter Druck**

    Wienerberger hat im zweiten Quartal 2026 den Umsatz deutlich gesteigert, zugleich aber einen spürbaren Ergebnisrückgang verzeichnet. Der Baustoffkonzern setzte 1,4 Mrd. € um – 13 % mehr als im Vorjahresquartal. Dazu trugen organisches Wachstum von 7 % und Akquisitionen mit weiteren 6 % bei. Das operative EBITDA sank dagegen von 253 Mio. € auf 230 Mio. €. Die operative Marge fiel damit von 20,3 auf 16,3 %.

    Als Belastungsfaktoren nennt das Unternehmen die schwache Entwicklung im Wohnungsneubau sowie eine gestiegene Kosteninflation infolge geopolitischer Konflikte. Besonders in den USA, Kanada und Großbritannien blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück. Hohe Hypotheken- und Finanzierungskosten sowie die eingeschränkte Leistbarkeit von Wohnraum bremsen dort sowohl Projektentwickler als auch private Bauherren. Staatliche Impulse zur Belebung der Märkte blieben weitgehend aus.

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    Weniger konjunkturabhängige Geschäftsbereiche entwickelten sich hingegen robust. Infrastruktur und Renovierung machen mittlerweile mehr als 60 % des Konzernumsatzes aus. In Kontinentaleuropa profitierten die Dachaktivitäten von Investitionen in energetische Sanierungen. Das Geschäft mit Rohrsystemen wurde durch den Ausbau von Wasser-, Abwasser- und Stromnetzen sowie durch Maßnahmen zur Klimaanpassung gestützt. Auch in Nordamerika erwiesen sich die Infrastrukturmärkte als widerstandsfähiger als der Wohnungsbau, wenngleich dort der Preisdruck hoch blieb.

    Wienerberger setzt den Umbau des Portfolios durch Zukäufe fort. Die im April 2026 erworbene Mehrheitsbeteiligung am italienischen Fliesenhersteller Italcer entwickelte sich nach Unternehmensangaben erwartungsgemäß. Im Infrastrukturbereich stärkte die Übernahme der schwedischen NEWS Group im März die Position bei nachhaltigen Abwasserlösungen. Zusammen mit früheren Akquisitionen, darunter der Dachspezialist Terreal, soll dies die Abhängigkeit vom zyklischen Neubau weiter reduzieren.

    Unter dem Programm „Fit for Growth“ will Wienerberger zudem Betriebskosten, Investitionen und gebundenes Kapital optimieren. Der Free Cashflow sank im zweiten Quartal von 124 Mio. € auf 83 Mio. €, unter anderem wegen eines höheren Working-Capital-Bedarfs im Zusammenhang mit Italcer. Die Nettoverschuldung stieg binnen Jahresfrist von 2,0 auf 2,4 Mrd. €.

    Für 2026 erwartet der Konzern ein operatives EBITDA von 700 Mio. €. Die anhaltende Schwäche im Wohnungsneubau dürfte das Ergebnis gegenüber der ursprünglichen Prognose um rund 100 Mio. € mindern. Zusätzlich steht ein Vergleich von 52,4 Mio. US-Dollar in US-Kartellverfahren aus.

    Parallel vollzieht sich ein Führungswechsel: CEO Heimo Scheuch legte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nach mehr als 17 Jahren nieder. Sein Nachfolger auf Interimsbasis ist Gerhard Hanke. Eine strukturierte Suche nach einem dauerhaften CEO wurde eingeleitet.



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    Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 21,15EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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