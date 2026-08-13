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    Eckert & Ziegler: Starkes erstes Halbjahr 2026 auf Kurs

    Trotz rückläufiger Ertragskennzahlen im Quartal zeigt das erste Halbjahr 2026 ein robustes Bild – mit stabilem Umsatz, höherem Nettogewinn und bestätigter Jahresprognose.

    Eckert & Ziegler: Starkes erstes Halbjahr 2026 auf Kurs
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
    • Im zweiten Quartal 2026 sank der Umsatz auf 76,4 Mio. € nach 80,6 Mio. € im Vorjahr; das bereinigte EBIT fiel auf 17,4 Mio. €, während der Nettogewinn auf 12,1 Mio. € stieg.
    • Im ersten Halbjahr 2026 blieb der Umsatz mit 149,3 Mio. € nahezu stabil gegenüber 148,8 Mio. € im Vorjahr.
    • Das bereinigte EBIT des Konzerns ging um knapp 6 % auf 33,3 Mio. € zurück, während der Nettogewinn um rund 5 % auf 22,4 Mio. € beziehungsweise 0,36 € je Aktie zunahm.
    • Das Segment Medical steigerte sein bereinigtes EBIT um rund 7 % auf 24,9 Mio. €; der Umsatz lag mit 80,9 Mio. € leicht über dem Vorjahreswert.
    • Das Segment Isotope Products erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen nahezu unveränderten Umsatz von 68,5 Mio. €; pharmazeutische Radioisotope blieben der wichtigste Umsatztreiber.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden rund 320 Mio. € Umsatz und rund 80 Mio. € bereinigtes EBIT.时时彩开奖

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Eckert & Ziegler ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,790EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,660EUR das entspricht einem Minus von -0,94 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).


    Eckert & Ziegler

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