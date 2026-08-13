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    GEA: 500-Millionen-Euro-Rückkauf – kommt jetzt der Kurssprung?

    GEA: 500-Millionen-Euro-Rückkauf – kommt jetzt der Kurssprung?
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    **GEA startet Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro**

    Die GEA Group will eigene Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen und anschließend einziehen. Der Vorstand des Düsseldorfer Anlagenbauers fasste den Beschluss am 5. August 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Grundlage ist eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. April 2025, die den Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals bis zum 29. April 2030 erlaubt.

    Das Rückkaufprogramm soll in bis zu zwei Tranchen umgesetzt werden. Die nun angekündigte erste Tranche startet am 11. August 2026 und umfasst ein Volumen von bis zu 250 Millionen Euro. GEA darf dabei höchstens zwölf Millionen Aktien erwerben. Das Programm soll spätestens am 10. März 2027 abgeschlossen sein, jedoch nicht vor dem 11. Januar 2027. Über eine mögliche zweite Tranche will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

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    Die erworbenen Aktien sollen nach Abschluss des Programms eingezogen werden. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dadurch allerdings nicht herabgesetzt. GEA nutzt den Rückkauf damit vor allem zur Reduzierung der Zahl ausstehender Aktien. Dies kann den auf einzelne Aktien entfallenden Gewinn rechnerisch erhöhen und gilt als Instrument zur Kapitalallokation zugunsten der Aktionäre.

    Der Erwerb erfolgt über die Börse oder ein multilaterales Handelssystem und wird von einem unabhängigen Kreditinstitut im Auftrag der GEA abgewickelt. Die Bank entscheidet eigenständig über Zeitpunkt und Umfang der Käufe. Dabei gelten die europäischen Vorgaben für Rückkaufprogramme. Der Kaufpreis darf den durchschnittlichen Schlusskurs der drei vorangegangenen Börsentage um höchstens zehn Prozent überschreiten beziehungsweise um maximal 20 Prozent unterschreiten. Zudem dürfen an einem Handelstag nicht mehr als 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens erworben werden.

    GEA kann das Programm jederzeit beenden, aussetzen oder später wieder aufnehmen, sofern dies rechtlich zulässig ist. Die Transaktionen sollen spätestens am siebten Handelstag nach ihrer Ausführung in zusammengefasster Form veröffentlicht werden.

    Rückenwind für die Aktie kommt zugleich von der kanadischen Bank RBC. Analyst Sebastian Kuenne hob nach dem ausführlichen Quartalsbericht das Kursziel von 73 auf 74 Euro an und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Ausschlaggebend seien insbesondere die starke Projektpipeline, die positive Margenentwicklung, der fehlende Restrukturierungsbedarf und der robuste freie Barmittelzufluss. Für 2026 rechnet GEA demnach mit einem freien Cashflow von rund 500 Millionen Euro. Auch die Telefonkonferenz zum zweiten Quartal habe einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.



    GEA Group

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    GEA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 64,85EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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