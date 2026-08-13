PANDION beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung – das müssen Anleger wissen

Mit dem Schritt reagiert das Unternehmen auf eine angespannte Finanzierungssituation, die sich in den vergangenen Monaten trotz umfangreicher Restrukturierungs- und Finanzierungsmaßnahmen weiter verschärft hatte. Nach Angaben von PANDION war ein wesentlicher Finanzierungsbaustein weggefallen. Das Unternehmen hatte darüber bereits am 3. August informiert. Auch anschließend verfolgte Maßnahmen zur Beschaffung zusätzlicher Liquidität konnten demnach nicht in dem erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

Die Kölner Immobiliengesellschaft PANDION AG hat wegen anhaltender Liquiditätsprobleme die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Der Antrag wurde am 10. August 2026 beim zuständigen Insolvenzgericht in Köln eingereicht. Parallel stellten fünf weitere Gesellschaften des Konzerns entsprechende Anträge: die PANDION Real Estate GmbH, die PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, die PANDION Design GmbH, die PANDION Projektmanagement GmbH sowie die PANDION Engineering GmbH.

Das beantragte Verfahren in Eigenverwaltung soll dem Unternehmen ermöglichen, den Geschäftsbetrieb unter eigener Verantwortung fortzuführen und gleichzeitig die Sanierung in einem geordneten rechtlichen Rahmen voranzutreiben. Voraussetzung ist, dass das Insolvenzgericht dem Antrag stattgibt und die Eigenverwaltung anordnet. Ziel sei eine nachhaltige Sanierung sowie die Schaffung einer langfristig tragfähigen wirtschaftlichen Grundlage.

PANDION betont, dass der operative Geschäftsbetrieb der betroffenen Gesellschaften fortgeführt werden soll. Die einzelnen Projektgesellschaften seien von den Insolvenzanträgen nicht betroffen. Damit sollen die laufenden Bau- und Entwicklungsprojekte bestmöglich weitergeführt werden. Gemeinsam mit Projekt- und Finanzierungspartnern sollen Lösungen für die weitere Umsetzung erarbeitet werden.

Auch die Beschäftigten sollen zunächst finanziell abgesichert sein. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind nach Unternehmensangaben für die Monate August, September und Oktober über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert.

PANDION entwickelt und vertreibt Wohn- und Gewerbeimmobilien in mehreren deutschen Städten. Nach eigenen Angaben plant und baut das Unternehmen derzeit rund 3.800 Wohnungen. Unter der Marke PANDION OFFICEHOME entstehen zudem etwa 200.000 Quadratmeter Bürofläche. Das gesamte Verkaufsvolumen beläuft sich auf mehr als 4,8 Milliarden Euro, davon rund 3,2 Milliarden Euro im Wohnsegment. Die Gruppe beschäftigt rund 160 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Die Unternehmensanleihe von PANDION trägt die ISIN DE000A289YC5 und wird im Freiverkehr mehrerer deutscher Börsenplätze gehandelt. Über die weiteren Schritte des Eigenverwaltungsverfahrens will das Unternehmen fortlaufend informieren.

PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,70 % und einem Kurs von 5,25EUR auf Stuttgart (13. August 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.