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    Aumann stärkt Next Automation – starkes 1. Halbjahr 2026

    Trotz deutlicher Umsatzrückgänge im ersten Halbjahr 2026 zeigt Aumann robuste Margen, starkes Wachstum bei Next Automation und bestätigt seine Jahresprognose.

    Aumann stärkt Next Automation – starkes 1. Halbjahr 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Aumann erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 70,6 Mio. €, 34,8 % weniger als im Vorjahreszeitraum.
    • Das EBITDA sank auf 7,4 Mio. €, während die EBITDA-Marge mit 10,5 % stabil blieb.
    • Der Umsatz im Segment E-mobility fiel um 46,9 % auf 47,4 Mio. €, während Next Automation um 23,0 % auf 23,2 Mio. € wuchs.
    • Der Auftragseingang verringerte sich auf 65,4 Mio. €; bei Next Automation stieg er jedoch um 72,1 % auf 37,7 Mio. €.
    • Der Auftragsbestand von Next Automation erhöhte sich um 31,7 % auf 61,9 Mio. €; konzernweit lag er bei 115,4 Mio. €.
    • Aumann bestätigt für 2026 die Prognose von rund 160 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 6 bis 8 %; die Nettoliquidität beträgt 154,4 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Aumann ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,53 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,250EUR das entspricht einem Minus von -0,35 % seit der Veröffentlichung.


    Aumann

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