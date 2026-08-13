Aumann stärkt Next Automation – starkes 1. Halbjahr 2026
Trotz deutlicher Umsatzrückgänge im ersten Halbjahr 2026 zeigt Aumann robuste Margen, starkes Wachstum bei Next Automation und bestätigt seine Jahresprognose.
Foto: adobe.stock.com
- Aumann erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 70,6 Mio. €, 34,8 % weniger als im Vorjahreszeitraum.
- Das EBITDA sank auf 7,4 Mio. €, während die EBITDA-Marge mit 10,5 % stabil blieb.
- Der Umsatz im Segment E-mobility fiel um 46,9 % auf 47,4 Mio. €, während Next Automation um 23,0 % auf 23,2 Mio. € wuchs.
- Der Auftragseingang verringerte sich auf 65,4 Mio. €; bei Next Automation stieg er jedoch um 72,1 % auf 37,7 Mio. €.
- Der Auftragsbestand von Next Automation erhöhte sich um 31,7 % auf 61,9 Mio. €; konzernweit lag er bei 115,4 Mio. €.
- Aumann bestätigt für 2026 die Prognose von rund 160 Mio. € Umsatz und einer EBITDA-Marge von 6 bis 8 %; die Nettoliquidität beträgt 154,4 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Aumann ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,53 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,250EUR das entspricht einem Minus von -0,35 % seit der Veröffentlichung.
+0,35 %
+4,35 %
+2,49 %
+11,20 %
+22,03 %
+6,98 %
-17,71 %
-69,63 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte