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    Dax knackt Rekord: Warum sinkende Ölpreise die Rally befeuern

    Dax knackt Rekord: Warum sinkende Ölpreise die Rally befeuern
    Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

    **Dax erreicht Rekordhoch – sinkende Ölpreise stützen die Rally**

    Der deutsche Aktienmarkt setzt seine Rekordjagd fort. Der Dax stieg am Dienstag im Handelsverlauf um 0,5 Prozent auf 26.454 Punkte und markierte damit ein neues Allzeithoch. Bereits Anfang August hatte der Leitindex erstmals die Marke von 26.000 Zählern überwunden. Am Mittwoch wurde zunächst eine Verschnaufpause erwartet: Der Broker IG taxierte den Dax vor Handelsbeginn rund 0,1 Prozent niedriger bei 26.366 Punkten. Das Rekordhoch lag zu diesem Zeitpunkt bei 26.504 Punkten.

    Rückenwind erhielt der Aktienmarkt vor allem von den Ölpreisen. Diese gaben ihre zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab und sanken, nachdem Hinweise auf mögliche Fortschritte im Konflikt zwischen den USA und dem Iran bekannt geworden waren. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sprach von Signalen, wonach beide Staaten kurz vor einer Einigung stehen könnten. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten sorgte auch an der Wall Street für einen stabilen Handelsauftakt.

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    Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht den Dax in einem konstruktiven Umfeld. Ausschlaggebend seien das robuste Gewinnwachstum der Indexunternehmen trotz hoher Energiekosten, moderate Bewertungen und eine weiterhin eher zurückhaltende Anlegerstimmung. Zugleich warnt er vor übermäßigem Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit des Marktes. Die Anleger hätten sich zwar an die wechselhafte Nachrichtenlage im Iran-Konflikt gewöhnt, doch „Resilienz ist nicht gleichbedeutend mit Immunität“. Der Nahostkonflikt bleibe ein Pulverfass, an dem die Stimmung jederzeit drehen könne.

    Auch die UBS verweist neben geopolitischen Risiken auf mögliche Übertreibungen bei der Bewertung von Künstliche-Intelligenz-Unternehmen sowie auf Unsicherheiten bei der Geldpolitik. Dennoch sprechen aus Sicht der Bank steigende Unternehmensgewinne dafür, investiert zu bleiben. Die Folgen des Iran-Kriegs seien bislang beherrschbar, sofern sich die geopolitischen und geldpolitischen Risiken nicht verschärften.

    Technisch bleibt der Dax nahe wichtiger Widerstände. Für den Handel am 11. August wurden auf Basis der Xetra-Daten vom Vortag ein Pivot-Punkt bei rund 26.360 sowie Widerstände bei 26.406 und 26.487 Punkten berechnet. Die Marke von 26.532 Punkten gilt als nächstes kurzfristiges Ziel. Übergeordnet liegt ein Jahres-Widerstand bei rund 26.740 Punkten. Wiederholte lange obere Schatten in den Tageskerzen deuten allerdings auf nachlassenden Kaufdruck hin.

    Impulse könnten Konjunkturdaten aus den USA liefern, darunter der ADP-Arbeitsmarktbericht sowie die Verbraucher- und Erzeugerpreise. Wegen der hohen geopolitischen Sensibilität bleibt die Rally anfällig für Rückschläge.



    DAX

    +0,16 %
    +3,20 %
    +6,13 %
    +9,33 %
    +9,30 %
    +67,14 %
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    +145,84 %
    +239,30 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 26.396PKT auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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