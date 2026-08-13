Hawesko senkt Prognose: Der Weinhandel gerät unter Druck

Trotz des Umsatzrückgangs verbesserte sich die Rohertragsmarge deutlich. Sie stieg von 43,9 auf 45,2 Prozent. Dazu trugen nach Unternehmensangaben ein höherwertigeres Geschäft, die gezielte Aufgabe unrentabler Umsätze im B2B-Bereich sowie laufende Kosten- und Effizienzprogramme bei. Das operative EBIT ging dennoch von 6,1 auf 5,1 Millionen Euro zurück.

Die Hawesko Holding bekommt die anhaltende Konsumzurückhaltung im deutschen Weinmarkt zu spüren. Im ersten Halbjahr 2026 sank der Konzernumsatz um 3,6 Prozent auf 274,8 Millionen Euro, nach 285,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Als Gründe nennt der Hamburger Wein- und Spirituosenhändler geopolitische Konflikte, steigende Preise, eine historisch hohe Sparneigung und den langfristig rückläufigen Alkoholkonsum.

Im Retail-Segment hielt sich die Marke Jacques’ vergleichsweise stabil. Der Umsatz lag lediglich 0,8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Einschließlich der österreichischen Tochter Wein & Co. sank der Umsatz des gesamten Retail-Geschäfts um 1,5 Prozent. Wein & Co. litt insbesondere unter einem schwachen Online-Geschäft und Anlaufschwierigkeiten beim Wechsel des Logistikdienstleisters im Juni.

Im B2B-Geschäft verringerte sich der Umsatz um 4,9 Prozent. Hawesko begründet dies unter anderem mit der bewussten Abgabe von rund fünf Millionen Euro an unrentablem Umsatz. Die Maßnahme belastete zwar die Erlöse, verbesserte jedoch die Profitabilität: Die operative EBITDA-Marge stieg von 4,2 auf 4,7 Prozent, das operative EBIT erhöhte sich von 2,4 auf 2,6 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liegt künftig auf der Gewinnung neuer Kunden, insbesondere in der Gastronomie.

Deutlich größeren Handlungsbedarf sieht Hawesko im E-Commerce. Im Herbst soll ein Maßnahmenpaket gestartet werden, das die Online-Aktivitäten strukturell verschlanken und effizienter ausrichten soll. Gleichzeitig will der Konzern an seinen Investitionen in IT, künstliche Intelligenz und Werbung festhalten. Allein im ersten Halbjahr flossen in diese Bereiche 1,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben sollen vor allem der Neukundengewinnung dienen.

Auch die Logistik wird neu geordnet. Die Bündelung der Aktivitäten im Zentrallager Tornesch soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein. Für das Gesamtjahr erwartet Hawesko nun einen Umsatzrückgang von zwei bis vier Prozent; zuvor war ein Wachstum von bis zu zwei Prozent in Aussicht gestellt worden. Das operative EBIT soll 23 bis 26 Millionen Euro erreichen, der Free Cashflow 28 bis 33 Millionen Euro. Der ROCE wird nun bei neun bis elf Prozent erwartet.

Die Hawesko Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 17,68EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

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