Hannover Rück glänzt im Halbjahr – Gewinnziel weiter im Blick

Der Rückversicherungsumsatz auf Konzernebene sank zwar nominal um 3,1 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte ergab sich jedoch ein Wachstum von 0,7 Prozent. Das Rückversicherungs-Serviceergebnis verbesserte sich deutlich auf 1,7 Milliarden Euro nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie stieg von 10,90 auf 11,66 Euro.

Die Hannover Rück hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines anspruchsvolleren Marktumfelds deutlich zugelegt. Der Nettokonzerngewinn stieg im Jahresvergleich um 7,0 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 9,7 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Damit sieht sich der Rückversicherer auf Kurs, im Gesamtjahr einen Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro zu erreichen.

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Besonders stark entwickelte sich die Schaden-Rückversicherung. Die kombinierte Schaden-Kostenquote, eine zentrale Kennzahl für die Profitabilität, verbesserte sich von 88,4 auf 83,2 Prozent. Damit lag sie bereits nach sechs Monaten unter dem für das Gesamtjahr angepeilten Wert von 87 Prozent. Die Belastung durch Großschäden belief sich auf 784,7 Millionen Euro und blieb damit deutlich unter dem erwarteten Wert von 1,02 Milliarden Euro. Zu den größten Schäden zählten der Wintersturm „Fern“ in Nordamerika, schwere Atlantikstürme auf der Iberischen Halbinsel und in Marokko sowie ein Erdbeben in Venezuela. Für mögliche Auswirkungen des Irankriegs stellte die Hannover Rück rund 200 Millionen Euro zurück.

In der Personen-Rückversicherung verlief das Geschäft planmäßig. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 12,1 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Das Serviceergebnis legte um 7,5 Prozent auf 478 Millionen Euro zu. Der operative Gewinn sank dagegen um 13,1 Prozent auf 408,2 Millionen Euro.

Auch die Kapitalanlagen trugen zum Ergebnis bei. Der Bestand wuchs auf 69,4 Milliarden Euro, das Kapitalanlageergebnis erhöhte sich auf 1,3 Milliarden Euro. Die annualisierte Rendite von 3,7 Prozent lag über dem Zielwert von rund 3,5 Prozent.

Die Kapitalbasis blieb robust: Die Solvency-II-Quote lag bei 254 Prozent. Die Eigenkapitalrendite erreichte 21,5 Prozent. Für 2026 erwartet der Konzern weiterhin eine Kapitalanlagerendite von rund 3,5 Prozent, eine Schaden-Kostenquote von unter 87 Prozent und ein Personen-Rückversicherungs-Serviceergebnis von etwa 925 Millionen Euro.

Die DZ Bank bestätigte nach den Zahlen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 314 Euro. Analyst Thorsten Wenzel sieht trotz sinkender Preise in der Schaden-Rückversicherung dank bilanzieller Puffer und höherer laufender Kapitalerträge moderat steigende Gewinne als realistisch an.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 250,6EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

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