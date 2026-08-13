SMA Solar erzielt Ergebnissprung und hebt 2026-Prognose an

Deutlich dynamischer entwickelte sich das Ergebnis. Das EBITDA vor Sondereffekten stieg von 50,3 auf 65,9 Millionen Euro. Einschließlich positiver Sondereffekte erreichte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 88,3 Millionen Euro, nach lediglich 9,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit von 1,3 auf 12,9 Prozent. Das EBIT lag bei 62,4 Millionen Euro, nachdem im ersten Halbjahr 2025 noch ein Verlust von 19,0 Millionen Euro angefallen war.

Der Photovoltaik- und Speichertechnikhersteller SMA Solar Technology hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis verbessert. Der Konzernumsatz blieb mit 686,6 Millionen Euro nahezu stabil gegenüber dem Vorjahreswert von 684,9 Millionen Euro. Bereinigt um US-Zollrückerstattungen in Höhe von 22,3 Millionen Euro hätte SMA 708,9 Millionen Euro erlöst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zum Ergebnissprung trugen mehrere Faktoren bei. SMA konnte zuvor wertberichtigete Vorräte im Rahmen gezielter Verkaufsmaßnahmen verwerten. Daraus resultierte ein positiver Effekt von 22,4 Millionen Euro. Zudem wurden Personalrückstellungen im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprogramm in Höhe von 3,1 Millionen Euro aufgelöst. Ebenfalls positiv wirkten sich erfolgswirksame US-Zollrückerstattungen von 18,6 Millionen Euro aus. Dem standen externe Verkaufsprovisionen und höhere Abschreibungen sowie Verschrottungsaufwendungen gegenüber.

Die Geschäftsentwicklung verlief in den beiden Divisionen unterschiedlich. Large Scale & Project Solutions verzeichnete wegen der Zollrückerstattungen einen Umsatzrückgang von 4,7 Prozent auf 542,1 Millionen Euro. Das EBIT sank auf 78,3 Millionen Euro, die Marge ging von 19,9 auf 14,4 Prozent zurück. Für die zweite Jahreshälfte erwartet SMA insbesondere in der Region EMEA eine stärkere Projektrealisierung.

Home & Business Solutions steigerte den Umsatz dagegen um 24,5 Prozent auf 144,5 Millionen Euro. Das operative EBIT verbesserte sich von 22,2 auf 40,0 Millionen Euro. Einschließlich der Sondereffekte blieb die Division mit einem EBIT von minus 21,5 Millionen Euro jedoch weiterhin defizitär.

Rückenwind liefert der Auftragseingang. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni auf 1,754 Milliarden Euro, verglichen mit 1,161 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Rund drei Viertel entfallen auf das Produktgeschäft.

SMA hob bereits im Juli die Prognose für 2026 an. Erwartet werden nun 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro Umsatz und 180 bis 230 Millionen Euro EBITDA. Risiken bleiben Handelskonflikte, geopolitische Spannungen, Zölle und Währungsschwankungen.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,32 % und einem Kurs von 59,88EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar