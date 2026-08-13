PATRIZIA mit Gewinnsprung: EBITDA steigt um 47 % – Erholung stockt

Die Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als sich die Märkte für Real Assets weiterhin nur schrittweise und regional uneinheitlich erholen. Das Volumen der unterzeichneten Transaktionen nahm im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro zu. Maßgeblich waren dabei insbesondere Veräußerungen. Das Volumen der tatsächlich abgeschlossenen Transaktionen sank hingegen von 1,5 auf 1,1 Mrd. Euro. Dies unterstreicht, dass die Marktdynamik zwar anzieht, die Erholung aber noch nicht durchgängig trägt.

Die PATRIZIA SE hat im ersten Halbjahr 2026 ihre Profitabilität deutlich verbessert. Der Investmentmanager für Immobilien und Infrastruktur steigerte das EBITDA gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 46,6 Prozent auf 42,7 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2025 hatte das operative Ergebnis bei 29,1 Mio. Euro gelegen. Die EBITDA-Marge erhöhte sich zugleich von 21,5 auf 31,6 Prozent. Ausschlaggebend waren vor allem eine anhaltende Kostendisziplin, eine niedrigere Kostenbasis und Fortschritte bei der operativen Effizienz.

Deutlich verbessert zeigte sich das Fundraising. Das von Kunden eingeworbene Eigenkapital stieg auf 0,8 Mrd. Euro, nach lediglich 0,3 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Nachdem im ersten Quartal 2026 nur 0,1 Mrd. Euro eingeworben worden waren, beschleunigte sich die Kundenaktivität im zweiten Quartal spürbar. PATRIZIA wertet dies als Zeichen einer zunehmenden Zuversicht institutioneller Investoren.

Die gesamten Gebühreneinnahmen blieben mit 127,3 Mio. Euro nahezu stabil. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren gingen zwar um 2,8 Prozent auf 110,2 Mio. Euro zurück, übertrafen aber weiterhin die Aufwandsposten. Positiv entwickelten sich die leistungsabhängigen Gebühren, die um 16,8 Prozent auf 13,2 Mio. Euro zulegten. Auch die Transaktionsgebühren stiegen leicht. Gleichzeitig sanken die um Reorganisationsaufwendungen bereinigten Kosten um 10,9 Prozent auf 99,8 Mio. Euro. Besonders deutlich reduzierten sich die Personalkosten infolge einer niedrigeren Mitarbeiterzahl.

Der Periodenüberschuss verdreifachte sich annähernd auf 14,7 Mio. Euro. Die Assets under Management lagen zum 30. Juni bei 55,9 Mrd. Euro und damit leicht unter dem Jahresendstand 2025 von 56,2 Mrd. Euro. Der Rückgang war vor allem auf Veräußerungen zurückzuführen. Die verfügbare Liquidität erhöhte sich auf 122,2 Mio. Euro, die Netto-Eigenkapitalquote lag bei robusten 72,7 Prozent.

PATRIZIA bestätigte die Jahresprognose: Erwartet werden ein verwaltetes Vermögen von 55 bis 60 Mrd. Euro, ein EBITDA von 60 bis 75 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 22 bis 26,5 Prozent. Warburg Research bestätigte nach den Zahlen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11 Euro. Die Jahresziele erschienen angesichts der starken Quartalskennziffern konservativ, hieß es.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 7,645EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

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