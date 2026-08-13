Gaspreis auf Zweiwochenhoch: DEW21 gewinnt überraschend an Stabilität

Der Anstieg fiel im frühen Handel allerdings deutlich moderater aus als am Montag. Zum Wochenauftakt hatte sich europäisches Erdgas um rund 13 Prozent verteuert. Ausschlaggebend war vor allem das Ausbleiben von Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran über eine vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Über diese strategisch wichtige Meerenge wird ein erheblicher Teil der Energierohstoffe aus den Golfstaaten transportiert. Analysten des Bankhauses Metzler sehen die Hoffnung auf ein kurzfristiges Abkommen zunehmend schwinden.

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Dienstag weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat notierte an der Amsterdamer Börse bei 62,50 Euro je Megawattstunde. Damit nähert sich der Gaspreis erneut dem Höchststand seit Beginn des Iran-Kriegs: Im März waren rund 70 Euro erreicht worden. Vor Ausbruch des Konflikts hatte die Notierung bei etwa 30 Euro gelegen.

Nach Einschätzung der Experten reagiert der Gasmarkt empfindlicher auf mögliche Lieferunterbrechungen als der Ölmarkt. Während Staaten beim Rohöl stärker auf strategische Reserven zurückgreifen könnten, seien die europäischen Gasspeicher vergleichsweise schwach gefüllt. Anfang August lag der Füllstand demnach bei 59 Prozent, üblich wären zu diesem Zeitpunkt etwa 76 Prozent. Bei gleichbleibendem Befüllungstempo könnte der Speicherstand zu Beginn der Heizsaison rund 74 Prozent erreichen – etwa zehn Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Metzler sieht darin noch keinen unmittelbaren Grund zur Sorge, warnt jedoch vor wachsendem Zeitdruck und zusätzlicher Konkurrenz durch asiatische Importeure.

Unterdessen meldet die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) eine wirtschaftliche Erholung. Das Unternehmen erzielte 2025 ein Ergebnis vor Steuern von 45,9 Millionen Euro und übertraf damit den Plan um rund sieben Millionen Euro. Besonders das Vertriebs- und Wärmegeschäft trug zur positiven Entwicklung bei. DEW21 führt das Ergebnis auf den 2024 gestarteten Transformationsprozess zurück.

Der Versorger will seinen regionalen Kurs ausbauen. Geplant sind zusätzliche Servicepoints, mobile Filialen sowie neue Produkte wie „Strom Lokal“ und „Erdgas Lokal“. Zudem erweitert DEW21 das knapp 90 Kilometer lange Fernwärmenetz, erschließt neue Wärmequellen und investiert in erneuerbare Energien, Elektromobilität und Digitalisierung. Künstliche Intelligenz, Cloud-Lösungen und automatisierte Prozesse sollen Effizienz und Zukunftsfähigkeit stärken. Parallel betont ein Kommentar der „Stuttgarter Zeitung“, dass die geopolitischen Umbrüche Europas Energiepolitik und Abhängigkeiten grundlegend verändern.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 2,796USD auf Ariva Indikation (12. August 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.