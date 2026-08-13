Exasol senkt Prognose: Bestandskundengeschäft schwächelt stark

Der Annual Recurring Revenue (ARR) lag zum 30. Juni 2026 bei 37,9 Mio. Euro und damit nahezu auf dem Niveau des ersten Quartals sowie leicht unter dem Vorjahreswert von 38,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Jahresende 2025, als der ARR 38,4 Mio. Euro betrug, bedeutet dies einen Rückgang. Exasol gewann im ersten Halbjahr elf neue Kunden. Die strategische Positionierung in den Bereichen Datensouveränität und agentische künstliche Intelligenz sorgte damit für Nachfrage. Das Neugeschäft konnte die fehlenden Erweiterungsinvestitionen der Bestandskunden jedoch nicht kompensieren.

Die Nürnberger Exasol AG muss ihre Jahresziele für 2026 zurücknehmen. Der Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie verzeichnete im ersten Halbjahr zwar Fortschritte im Neukundengeschäft und eine deutliche Verbesserung der Kundenbindung. Die traditionell wichtigste Wachstumssäule – der Ausbau bestehender Kundenbeziehungen – entwickelte sich jedoch deutlich schwächer als erwartet.

Viele Kunden verschieben angesichts gestiegener Hardwarepreise und der angespannten Konjunktur Investitionen in eigene On-Premise-Infrastrukturen. Dadurch wurden insbesondere Upselling-Möglichkeiten gebremst. Zusätzlich verzögerte sich der Vertriebsstart einer gemeinsam mit einem strategischen Partner entwickelten Lösung, weil technische Integrationsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren.

Positiv entwickelte sich der sogenannte ARR-Churn. Das Volumen aus Kündigungen und Vertragsreduzierungen sank im ersten Halbjahr auf 1,9 Mio. Euro, nach 8,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die rollierende Kündigungsquote reduzierte sich zum Halbjahresende von 24 auf 10 Prozent. Auch im zweiten Quartal lag der Churn mit 0,8 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 4,9 Mio. Euro.

Der Umsatz fiel im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent auf 19,0 Mio. Euro. Ausschlaggebend war vor allem der Einbruch bei einmaligen Hardware- und Serviceerlösen, die sich auf 0,1 Mio. Euro nach 2,9 Mio. Euro im Vorjahr beliefen. Die wiederkehrenden Erlöse stiegen dagegen leicht auf 18,9 Mio. Euro. Das EBITDA ging von 2,0 auf 1,6 Mio. Euro zurück. Die Nettoliquidität verbesserte sich auf 21,6 Mio. Euro.

Für 2026 erwartet Exasol nun eine ARR-Veränderung zwischen minus zwei und plus zwei Prozent, einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro. Montega senkte daraufhin das Kursziel von 3,60 auf 3,20 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Langfristig sieht die Analyse Potenzial durch steigende Datenmengen und den Einsatz von KI-Agenten.

Die EXASOL Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 2,095EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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