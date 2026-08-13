🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEXASOL AktievorwärtsNachrichten zu EXASOL
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Exasol senkt Prognose: Bestandskundengeschäft schwächelt stark

    Exasol senkt Prognose: Bestandskundengeschäft schwächelt stark
    Foto: adobe.stock.com

    **Exasol senkt Prognose wegen schwachem Bestandskundengeschäft**

    Die Nürnberger Exasol AG muss ihre Jahresziele für 2026 zurücknehmen. Der Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie verzeichnete im ersten Halbjahr zwar Fortschritte im Neukundengeschäft und eine deutliche Verbesserung der Kundenbindung. Die traditionell wichtigste Wachstumssäule – der Ausbau bestehender Kundenbeziehungen – entwickelte sich jedoch deutlich schwächer als erwartet.

    Der Annual Recurring Revenue (ARR) lag zum 30. Juni 2026 bei 37,9 Mio. Euro und damit nahezu auf dem Niveau des ersten Quartals sowie leicht unter dem Vorjahreswert von 38,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Jahresende 2025, als der ARR 38,4 Mio. Euro betrug, bedeutet dies einen Rückgang. Exasol gewann im ersten Halbjahr elf neue Kunden. Die strategische Positionierung in den Bereichen Datensouveränität und agentische künstliche Intelligenz sorgte damit für Nachfrage. Das Neugeschäft konnte die fehlenden Erweiterungsinvestitionen der Bestandskunden jedoch nicht kompensieren.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Viele Kunden verschieben angesichts gestiegener Hardwarepreise und der angespannten Konjunktur Investitionen in eigene On-Premise-Infrastrukturen. Dadurch wurden insbesondere Upselling-Möglichkeiten gebremst. Zusätzlich verzögerte sich der Vertriebsstart einer gemeinsam mit einem strategischen Partner entwickelten Lösung, weil technische Integrationsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren.

    Positiv entwickelte sich der sogenannte ARR-Churn. Das Volumen aus Kündigungen und Vertragsreduzierungen sank im ersten Halbjahr auf 1,9 Mio. Euro, nach 8,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die rollierende Kündigungsquote reduzierte sich zum Halbjahresende von 24 auf 10 Prozent. Auch im zweiten Quartal lag der Churn mit 0,8 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 4,9 Mio. Euro.

    Der Umsatz fiel im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent auf 19,0 Mio. Euro. Ausschlaggebend war vor allem der Einbruch bei einmaligen Hardware- und Serviceerlösen, die sich auf 0,1 Mio. Euro nach 2,9 Mio. Euro im Vorjahr beliefen. Die wiederkehrenden Erlöse stiegen dagegen leicht auf 18,9 Mio. Euro. Das EBITDA ging von 2,0 auf 1,6 Mio. Euro zurück. Die Nettoliquidität verbesserte sich auf 21,6 Mio. Euro.

    Für 2026 erwartet Exasol nun eine ARR-Veränderung zwischen minus zwei und plus zwei Prozent, einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro. Montega senkte daraufhin das Kursziel von 3,60 auf 3,20 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Langfristig sieht die Analyse Potenzial durch steigende Datenmengen und den Einsatz von KI-Agenten.



    EXASOL

    -0,48 %
    -0,48 %
    -3,70 %
    -9,96 %
    -31,35 %
    -23,11 %
    -88,12 %
    -78,11 %
    ISIN:DE000A0LR9G9WKN:A0LR9G
    EXASOL direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die EXASOL Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 2,095EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Exasol senkt Prognose: Bestandskundengeschäft schwächelt stark **Exasol senkt Prognose wegen schwachem Bestandskundengeschäft** Die Nürnberger Exasol AG muss ihre Jahresziele für 2026 zurücknehmen. Der Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie verzeichnete im ersten Halbjahr zwar Fortschritte im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     