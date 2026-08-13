TAG Immobilien hebt Ausblick an – Aktie vorbörslich im Höhenflug

Der für die Immobilienbranche zentrale operative Gewinn aus dem Vermietungsgeschäft, der FFO I, legte um 9 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zu. Das bereinigte Vermietungs-EBITDA stieg um 5 Prozent auf 132,2 Millionen Euro. Wegen der guten Geschäftsentwicklung und des Ausbaus des Portfolios erwartet TAG den FFO I im Gesamtjahr nun am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 187 bis 197 Millionen Euro.

TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr 2026 von höheren Mieten, einem wachsenden Wohnungsbestand und einem starken Geschäft in Polen profitiert. Die Nettomieteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,7 Prozent auf 196,6 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis erhöhten sich die Mieten in Deutschland um 2,9 Prozent, unter Einbeziehung des Leerstandsabbaus um 3,0 Prozent. In Polen lag das Mietwachstum bei 2,4 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Konzerngewinn fiel dagegen auf 114,5 Millionen Euro, nach 151,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Als Grund nannte TAG ein niedrigeres Bewertungsergebnis. Gleichwohl verzeichnete das deutsche Immobilienportfolio im ersten Halbjahr einen Wertzuwachs von 1,5 Prozent. Auch in Polen ergaben sich positive Bewertungseffekte.

Besonders stark expandierte TAG in Polen. Ende Mai wurde der Erwerb des sogenannten R4R-Portfolios mit rund 5.300 neu gebauten Mietwohnungen abgeschlossen. Der Kaufpreis betrug rund 575 Millionen Euro. Nach einer Erstbewertung lag der Buchwert des Portfolios bei etwa 611 Millionen Euro. Damit wuchs der polnische Mietwohnungsbestand auf rund 9.100 Einheiten.

Auch das polnische Verkaufsgeschäft entwickelte sich positiv. TAG veräußerte 1.350 Wohnungen, verglichen mit 1.158 Einheiten im Vorjahreszeitraum. Das Verkaufsergebnis stieg um 12 Prozent auf 18,6 Millionen Euro. Der FFO II, der neben dem Vermietungsergebnis auch die Verkaufserträge umfasst, erhöhte sich um 11 Prozent auf 118,6 Millionen Euro.

Rückenwind erhält der Konzern zudem vom Börsengang der Tochtergesellschaft ROBYG. Daraus flossen dem TAG-Konzern brutto rund 282 Millionen Euro zu. TAG bleibt mit 67,1 Prozent Mehrheitsaktionär. Der Mittelzufluss soll weiteres Wachstum finanzieren und den Verschuldungsgrad verbessern. Pro forma sank der Loan-to-Value dadurch auf rund 42,2 Prozent.

Die Anleger reagierten positiv: Die TAG-Aktie stieg vorbörslich auf Tradegate um 2,7 Prozent auf 14,05 Euro. Experten werteten die angehobene Ergebniserwartung als gutes Signal. Zudem wurde der Vertrag von Co-Chefin Claudia Hoyer bis 2032 verlängert.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 13,58EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.