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    SCHOTT Pharma mit Umsatzsprung – Gewinn und Marge sinken

    SCHOTT Pharma mit Umsatzsprung – Gewinn und Marge sinken
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    **SCHOTT Pharma beschleunigt Wachstum im dritten Quartal**

    Bei SCHOTT Pharma haben die Geschäfte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 deutlich an Dynamik gewonnen. Der Pharmazulieferer steigerte seinen Umsatz im Zeitraum von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 281,8 Millionen Euro. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 8,3 Prozent und damit deutlich über der Entwicklung in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres. Nach Unternehmensangaben zog die Nachfrage über das gesamte Produktportfolio hinweg an.

    Das Ergebnis konnte mit der Umsatzentwicklung allerdings nicht Schritt halten. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im Quartal um knapp neun Prozent auf 75,5 Millionen Euro. Die Ebitda-Marge lag bei 26,8 Prozent. Belastet wurde die Profitabilität vor allem durch eine geringere Auslastung bei Polymerspritzen. Hintergrund ist der rückläufige Bedarf an Produkten für mRNA-Impfstoffe. Zudem entstanden im dritten Quartal zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Infrastruktur- und Prozessoptimierungen in der Produktion.

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    Der Konzernüberschuss fiel von 45,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 39 Millionen Euro. Damit übertraf SCHOTT Pharma jedoch die Erwartungen der Analysten, die mit einem stärkeren Ergebnisrückgang gerechnet hatten.

    Für die ersten neun Monate weist das Unternehmen einen Umsatz von 769,8 Millionen Euro aus. Währungsbereinigt entspricht dies einem Plus von 4,4 Prozent. Das Ebitda verringerte sich um 3,8 Prozent auf 205,3 Millionen Euro; die Marge sank von 28,9 auf 26,7 Prozent. Der Anteil margenstarker High Value Solutions blieb mit 57 Prozent auf hohem Niveau.

    Besonders positiv entwickelte sich das Segment Drug Containment Solutions mit Glasfläschchen, Ampullen und Karpulen. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 9,2 Prozent auf 445,4 Millionen Euro. Das Ebitda legte überproportional um 10,1 Prozent auf 109,7 Millionen Euro zu. Im Bereich Drug Delivery Systems lag der Umsatz dagegen währungsbereinigt 1,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Ebitda sank um 16,3 Prozent auf 95,7 Millionen Euro. Neben der schwächeren Nachfrage nach mRNA-Produkten belasteten eine frühere Wertminderung sowie Produktionskosten.

    Gleichzeitig zeigen sich Erholungstendenzen: Die Nachfrage nach Polymerspritzen für andere Anwendungen und nach vorfüllbaren Glasspritzen für GLP-1-Medikamente nahm zu. Der Free Cashflow verbesserte sich in den ersten neun Monaten um 49 Prozent auf 58,9 Millionen Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 82,5 Millionen Euro.

    Vorstandschef Christian Mias bestätigte die Anfang Juli angehobene Jahresprognose. Für 2026 erwartet SCHOTT Pharma weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis sechs Prozent sowie eine Ebitda-Marge von 27 bis 28 Prozent.



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    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 21,28EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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