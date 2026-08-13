INDUS verdoppelt operatives Ergebnis und hebt Prognose erneut an

Besonders dynamisch entwickelte sich das zweite Quartal. Der Umsatz legte um 20,6 Prozent auf 523,6 Millionen Euro zu, während das adjusted EBITA auf 81,1 Millionen Euro kletterte. Die operative Marge erreichte damit 15,5 Prozent. Rückenwind kam auch von der Nachfrage: Der Auftragseingang stieg konzernweit um 22,5 Prozent auf 1,104 Milliarden Euro. Die Book-to-bill-Ratio von 1,14 signalisiert einen Auftragseingang oberhalb des laufenden Umsatzniveaus.

Die Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding ist mit deutlichem Wachstum in allen drei Geschäftssegmenten in das Jahr 2026 gestartet. Der Konzernumsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr um 15,4 Prozent auf 965,2 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (adjusted EBITA) konnte sich auf 123,5 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Im Vorjahreszeitraum hatte es bei 56,1 Millionen Euro gelegen. Die entsprechende Marge stieg von 6,7 auf 12,8 Prozent. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich von 1,13 auf 2,49 Euro; der Konzerngewinn lag nach Angaben des Unternehmens bei 62,2 Millionen Euro.

Wichtigster Wachstumstreiber war das Segment Materials Solutions. Der Umsatz stieg um 32,4 Prozent auf 376,6 Millionen Euro, das adjusted EBITA vervielfachte sich auf 84,5 Millionen Euro. Hintergrund ist die weltweit angespannte Versorgungslage bei Wolframcarbid, die unter anderem infolge chinesischer Exportrestriktionen zu einem starken Preisanstieg geführt hat. Das Material wird etwa für Schneidwerkzeuge und Bohrer eingesetzt. INDUS weist jedoch darauf hin, dass die außergewöhnliche Entwicklung kein dauerhaftes Normalniveau darstelle. Steigende Materialkosten könnten im Jahresverlauf zu sinkenden Margen führen.

Auch die übrigen Beteiligungen des Segments trugen zum Wachstum bei. Im Bereich Engineering stieg der Umsatz um 7,7 Prozent auf 279,6 Millionen Euro, während das Ergebnis mit 15,6 Millionen Euro nahezu stabil blieb. Infrastructure verbesserte den Umsatz um 5,7 Prozent auf 308,8 Millionen Euro und das adjusted EBITA um rund 30 Prozent auf 34,5 Millionen Euro. Vor allem die digitale Infrastruktur sorgte dort für einen höheren Auftragseingang.

Das gestiegene Geschäft band allerdings zusätzliche Mittel. Das Working Capital erhöhte sich auf 627 Millionen Euro, der Free Cashflow war im Halbjahr mit 36,9 Millionen Euro negativ. Im zweiten Quartal wurde jedoch ein positiver Free Cashflow von 37,2 Millionen Euro erzielt.

Für 2026 erwartet INDUS nun einen Umsatz von 1,90 bis 2,10 Milliarden Euro und ein adjusted EBITA von 220 bis 260 Millionen Euro. Die Prognose für den Free Cashflow bleibt mindestens ausgeglichen.

Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 30,75EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.