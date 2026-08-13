Prothesenhersteller Ottobock wird nach Gewinnanstieg optimistischer
- Ottobock hebt seine Ergebnisprognose für 2026 an
- Umsatz wächst im zweiten Quartal um 9,7 Prozent
- Kern-Ebitda steigt um 23 Prozent auf 122,7 Mio
DUDERSTADT(dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock wird für das laufende Jahr optimistischer. Er hob seine Ergebnisprognose für das Kerngeschäft an. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2026 nun mehr als 27 Prozent betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Duderstadt mit. Zuvor hatte das Management mehr als 26,5 Prozent in Aussicht gestellt. Beim Umsatz aus eigener Kraft hob Ottobock das untere Ende der Wachstumsspanne um einen Prozentpunkt an und geht im Kerngeschäft nun von einem Plus von sechs bis acht Prozent aus.
Im zweiten Quartal setzte der Prothesenhersteller seinen Wachstumskurs fort. Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 458,1 Millionen Euro. Im Kerngeschäft erzielte Ottobock ein Plus von 10,7 Prozent.
Das bereinigte Kern-Ebitda verbesserte sich um 23 Prozent auf 122,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg um 2,8 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 48,5 Millionen Euro gut viermal so viel wie im Vorjahr. Dabei profitierte Ottobock von guten Geschäften in der europäischen Region EMEA./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 60,80 auf Tradegate (13. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +6,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Ottobock Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +10,00 %/+55,00 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223
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Also , das Ottobock Geschäfte in / mit Russland macht finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ganz andere Firmen in Deutschland und Europa , die dort nach wie vor Geschäfte machen.
mir kann es ja egal sein, da ich hier nicht investiert bin. Aber:
Man bekommt sie bestimmt noch für 40 € oder sogar noch günstiger.
Momentan für mich KEIN Kauf.