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    Salzgitter mit Gewinnsprung: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

    Salzgitter mit Gewinnsprung: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    **Salzgitter mit starkem Halbjahr – Analysten bleiben zuversichtlich**

    Die Salzgitter AG hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds deutliche Fortschritte erzielt. Das Unternehmen steigerte das bereinigte EBITDA nahezu vervierfachte sich auf 459,0 Millionen Euro, nach 116,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 257,6 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 83,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025.

    Bereinigt um Bewertungseffekte im Zusammenhang mit der Umtauschanleihe belief sich das EBITDA auf 277,7 Millionen Euro. Das EBT erreichte 76,3 Millionen Euro nach einem Verlust von 83,8 Millionen Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete der Konzern einen Nachsteuergewinn von 43,5 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Aktie von 0,74 Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 1,68 Euro je Aktie angefallen war.

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    Wesentlichen Anteil an der Ergebnisverbesserung hatte die Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis. Der at-equity bilanzierte Beitrag stieg von 71,5 auf 193,0 Millionen Euro. Auch die operativen Geschäftsbereiche entwickelten sich überwiegend besser: In der Stahlerzeugung erhöhte sich das EBITDA von 65,6 auf 159,0 Millionen Euro. Der Handel steigerte seinen operativen Gewinn von 25,2 auf 50,6 Millionen Euro, während das Technologiegeschäft 81,1 Millionen Euro nach 69,5 Millionen Euro erzielte. Die Stahlverarbeitung blieb dagegen mit einem EBITDA von minus 12,5 Millionen Euro defizitär.

    Der Umsatz sank leicht auf 4,59 Milliarden Euro. Belastend wirkten unter anderem geopolitische Unsicherheiten und eine schwächere Entwicklung im Handelsgeschäft. Gleichzeitig erzielte das Ergebnisverbesserungsprogramm P28 bis Ende Juni zusätzliche nachhaltige Effekte von 97 Millionen Euro. Damit wurde bereits ein Großteil des für 2026 angestrebten Jahresziels von 122 Millionen Euro erreicht.

    Für das Gesamtjahr erwartet Salzgitter weiterhin einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 725 und 825 Millionen Euro. Das bereinigte EBT soll 325 bis 425 Millionen Euro erreichen. Die vollständige Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) dürfte 2026 einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liefern. Die Nettofinanzverschuldung soll zum Jahresende knapp über einer Milliarde Euro liegen.

    Die Analysten bewerten die Entwicklung grundsätzlich positiv. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel zwar von 65 auf 63 Euro, bestätigte jedoch die Kaufempfehlung. Der Free Cashflow habe sich besser entwickelt als erwartet; zudem seien Sorgen über möglichen Kapitalbedarf bei HKM entschärft worden. JPMorgan beließ Salzgitter auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 65 Euro. Kritisch verwies die US-Bank auf höhere Kosten in der Stahlfertigung und eine über den Erwartungen liegende Nettoverschuldung.



    Salzgitter

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    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 50,90EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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