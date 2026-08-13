Kurz vorm Rekordhoch abgedreht

Bereits Ende Juli hatte der TecDAX am vorherigen Abwärtstrend bei rund 3.700 Punkten eine erfolgreiche Trendwende vollzogen. Danach stiegen die Kurse teilweise sehr schnell und unter Ausbildung mehrerer Kurslücken bis auf 4.126 Punkte zur Wochenmitte.

Zuvor hatte sich die Entwicklung jedoch deutlich verbessert. Nach dem Ausbruch aus einem länger anhaltenden Abwärtstrend gelang dem TecDAX eine dynamische Aufwärtsbewegung. Dabei bildete sich eine fünfwellige Impulsbewegung, die aus technischer Sicht die Grundlage für weitere Kursanstiege schaffen könnte.

Inzwischen gibt es allerdings erste Anzeichen dafür, dass der Index eine Verschnaufpause einlegen könnte. Sollte der TecDAX unter 4.065 Punkte fallen, lägen mögliche nächste Unterstützungen bei rund 4.000 Punkten. Darunter rückt der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 3.895 Zählern in den Fokus.

Aus technischer Sicht könnte dieses Niveau als Ausgangspunkt für eine neue Kaufwelle dienen. Gelingt anschließend eine erneute Aufwärtsbewegung, wäre ein Anstieg bis auf 4.370 Punkte möglich. Für Anleger könnte sich damit bei einer erfolgreichen Stabilisierung eine interessante Einstiegschance ergeben.

Deutlich tiefer sollte der TecDAX möglichst nicht fallen. Andernfalls müsste der 200-Tage-Durchschnitt, dargestellt durch die rote Linie, bei 3.776 Punkten als Unterstützung dienen. Gleichzeitig würde ein stärkerer Rückgang die bisherige Aufwärtsbewegung aus technischer Sicht infrage stellen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 4.000 Punkte

Kursziel : 4.370 Punkte

Renditechance via DN4ESM : 90 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4ESM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,98 - 3,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.782,75 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.782,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.067,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4.370 Punkte Hebel: 12,83 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40N6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,93 - 3,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.342,37 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.342,37 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.067,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,94 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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